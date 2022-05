Barbing, BAB 3: Am Dienstagmorgen, 10.05.2022, gegen 07:25 Uhr, ereignete sich auf der A3 bei Barbing ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei kam ein 44-Jähriger aus dem Landkreis Straubing-Bogen ums Leben. Zum Unfallzeitpunkt befuhr der 44-Jährige die rechte Fahrbahn der in diesem Abschnitt dreispurigen Autobahn in Fahrtrichtung Regensburg und fuhr aus bisher ungeklärter Ursache etwa 1,5 Kilometer nach der Anschlussstelle Rosenhof in das Heck eines vorausfahrenden Sattelzuges. Durch den Aufprall auf das Fahrzeugheck wurde der 44-Jährige im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen. Der 45-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde ein Sachverständiger an die Unfallstelle hinzugezogen. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 20.000 Euro.

Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Regensburg bis etwa 11:15 Uhr komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Rosenhof ausgeleitet. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. An der Unfallstelle unterstützten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Barbing, Neutraubling und Mintraching sowie Kräfte der Autobahnmeisterei Pollenried.