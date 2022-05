KULMBACH. Mit der derzeit stark kursierenden Masche des Schockanrufs ergaunerten Betrüger am Montag wiederum eine hohe Bargeldsumme. Die Kripo Bayreuth sucht nach Zeugen.

Erneut kam es im Laufe des Tages in ganz Oberfranken zu mehreren betrügerischen Anrufen. Vom Gewinnversprechen, über falsche Microsoft-Mitarbeiter bis hin zum Schockanruf versuchten die sogenannten Callcenter-Betrüger an das Geld der Bürgerinnen und Bürger zu gelangen.

In einem Fall in Kulmbach waren sie leider erfolgreich. Eine Seniorin saß in den Mittagsstunden der Geschichte auf, dass die eigene Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nun eine hohe Kautionszahlung notwendig sei. Die Kulmbacherin wurde dabei mehrmals und von unterschiedlichen Gesprächspartnern kontaktiert. Sowohl das Gespräch mit der angeblich verzweifelten Tochter, einem vermeintlichen Kommissar der örtlichen Dienststelle sowie „Herrn Nowak“ vom Amtsgericht, machte es der Rentnerin unmöglich, dieser Stresssituation zu entfliehen und den Betrug zu durchschauen.

Gegen 13.30 Uhr übergab sie schließlich eine niedrige fünfstellige Summe Bargeld und Schmuck an der Haustür einem unbekannten Mann. Dieser wird wie folgt beschrieben:

zirka 25 bis 30 Jahre alt

hatte auffällig schwarze Augenbrauen und dunkle Augen

südländischer Phänotyp

Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet Zeugen, die im Bereich des Kronhüttenweg/Hopfenweg sowie Krähenwinkel verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet oder einen Mann mit passender Personenbeschreibung wahrgenommen haben, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.