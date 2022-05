PASSAU. Im Ortsteil Gschwendthannet ist am Dienstag (10.05.2022) in den Morgenstunden ein landwirtschaftliches Gebäude durch einen Brand völlig zerstört worden.

Gegen 05:10 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle in Passau über den Brand eines leerstehenden Stallgebäudes in Gschwendthannet informiert, was ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften, auch mit Unterstützung aus Österreich, auf den Plan rief. Zwischenzeitlich wurde der Brand gelöscht.

Trotz dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr, griffen die Flammen auf das Dach einer benachbarten Lagerhalle über. Der Schaden an dieser konnte jedoch durch die zügigen Löscharbeiten begrenzt werden. Das Stallgebäude wurde durch die Flammen völlig zerstört.

Personen und Tiere kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Der Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf einen Wert im sechsstelligen Bereich belaufen.

Zur Brandursache können aktuell keine Angaben gemacht werden.

Brandermittler der Kriminalpolizei Passau haben erste Ermittlungen an der Brandstelle aufgenommen.

Veröffentlicht: 10.05.2022, 09:10 Uhr