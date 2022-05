ROSENHEIM. Bereits am Montag, 2. Mai 2022, wurde einer Frau am späten Nachmittag nahe der Loretowiese durch einen unbekannten Täter die Handtasche entrissen und geraubt. Der Mann flüchtete die Herbststraße entlang Richtung Friedhof. Anzeige erstattete die Frau erst eine Woche später. Die Kripo Rosenheim ermittelt nun in diesem Fall und sucht neben dem Täter auch einen sehr wichtigen Zeugen.

Am Montag vergangener Woche gegen 17 Uhr stand die 45-jährige Geschädigte in der Rosenheimer Herbststraße nahe der südwestlichen Zufahrt zur Loretowiese und unterhielt sich mit einem Hundebesitzer, der dort gerade mit seinen zwei Huskys unterwegs war. Während die 45-Jährige die beiden Hunde streichelte, trat unvermittelt ein Unbekannter aus Richtung Loretowiese oder Frühlingsstraße an die Frau heran und entriss ihr die mitgeführte Handtasche. Anschließend flüchtete er mitsamt seiner Beute im Sprint die Herbststraße entlang in Richtung Friedhof. Danach verlor sich seine Spur.

Eine Verfolgung des Täters war weder der Geschädigten noch dem Hundehalter möglich. Kurz nach der Tat entdeckte die Frau ihre Handtasche unmittelbar vor dem Friedhof nahe dem Kapuzinerweg. Aus der Tasche fehlte der Geldbeutel der Frau mit einem mittleren vierstelligen Betrag.

Erst nach einem Gespräch im Kreis ihrer Angehörigen erstattete die Frau am gestrigen Montag Anzeige bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim. Das zuständige Fachkommissariat 2 führt dort nun die Ermittlungen zum Tathergang. Neben dem unbekannten Täter sucht die Kripo auch den bislang namentlich nicht bekannten Hundehalter mit den beiden Huskys, mit dem sich die Geschädigte während der Tat unterhielt. Er ist als wichtiger Zeuge für die kriminalpolizeilichen Ermittlungen von Bedeutung.

Der „Gassigeher“ hat laut der Geschädigten lange, blonde Haare und erzählte ihr im Gespräch, lediglich auf Besuch bei Freunden in Rosenheim zu Gast zu sein.

Der unbekannte Handtaschenräuber wurde wie folgt beschreiben: schlanke Statur; glatte, kurze Haare; schwarze Jeans; schwarzer Kapuzenpulli.

Die Kripo Rosenheim bittet die Bevölkerung um Mithilfe und sachdienliche Hinweise:

Wer hat am Montag, 2. Mai 2022, gegen 17 Uhr zwischen Loretowiese und Friedhof entlang der Herbststraße die Tat selbst, den unbekannten Täter auf seiner Flucht oder verdächtige Personen beobachtet und kann hierzu sachdienliche Hinweise geben?

Wer kennt den beschriebenen Zeugen der Tat, einen Hundehalter mit langen, blonden Haaren und zwei mitgeführten Huskys, welcher laut seinen Worten bei Freunden zu Gast in Rosenheim verweilte? Jene Freunde oder der beschriebene Hundehalter selbst werden dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim zu melden.

Hinweise nimmt die Kripo Rosenheim unter der Rufnummer 08031 / 200-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.