NEUSTADT A. D. DONAU, OT MARCHING, LKR. KELHEIM. Zu einem folgenschweren Betriebsunfall, bei dem ein Arbeiter schwer verletzt wurde, ist es am Montagvormittag (09.05.2022) auf einer Baustelle im Neustädter Ortsteil Marching gekommen.

Ersten Ermittlungen zufolge wollte der 43-Jährige auf einer Baustelle zunächst einen rund 300 kg schweren Heizungskessel mittels eines Treppenhubwagens in den Keller transportieren. Auf der Treppe kippte der Hubwagen samt Kessel auf der Treppe zum Keller hinunter. Vermutlich wollte der 43-Jährige den Hubwagen noch festhalten, wurde schließlich aber aufgrund des Gewichtes mitgerissen und am Ende der Treppe zwischen Heizungskessel und Wand eingeklemmt. Der Mann musste mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Die Kripo Landshut hat die weiteren Ermittlungen unter Einbindung der Berufsgenossenschaft übernommen.

Veröffentlicht: 10.05.2022, 07.30 Uhr