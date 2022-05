BURGHAUSEN, LKR. ALTÖTTING. Am Montagabend, 9. Mai 2022, brach im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Koch-Straße ein Feuer aus. Bei dem Brand wurde ein 49-jähriger Mann schwer verletzt, ein Polizeibeamter erlitt eine Rauchgasintoxikation. Der dabei entstandene Schaden kann noch nicht genau beziffert werden. Die Kriminalpolizei Mühldorf am Inn übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Über den Notruf der Integrierten Leitstelle wurde am Montag, gegen 21.00 Uhr, ein Brand bzw. starke Rauchentwicklung im Kellerbereich in einem Mehrfamilienhaus in der Robert-Koch-Straße mitgeteilt.

Das Feuer konnte durch die örtlichen Feuerwehren sehr rasch abgelöscht werden, so dass das Feuer nicht auf die Wohnungen übergreifen konnte. Bei dem Brand erlitt ein 49-jähriger Mann lebensbedrohliche Verletzungen und musste nach erfolgter notärztlicher Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus verbracht werden. Ein Polizeibeamter erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und musste ebenfalls medizinisch versorgt werden. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.

Noch in der Nacht übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die ersten Ermittlungen vor Ort. Die weiteren Untersuchungen werden vom zuständigen Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein geführt. Zur genauen Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.