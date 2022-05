SCHMIDMÜHLEN, LKR. AMBERG-SULZBACH. Nach einem Schulbusunfall kommt es derzeit zu einem größeren Einsatz von Polizei und Rettungskräften. Die Bergstraße ist für den Verkehr komplett gesperrt.



Am Montag, 9. Mai 2022, gegen 15.30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr in der Bergstraße in Schmidmühlen. An dem Unfall sind nach aktuellem Stand ein Schulbus und ein Auto beteiligt. Beide Fahrzeuge kamen nach dem Unfall von der Fahrbahn ab. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar.

Der Schulbus war mit 14 Kindern und zwei Erwachsenen besetzt, das Auto mit einer Person. Diese Person wurde eingeklemmt, ist nach erster Einschätzung schwer verletzt und wird derzeit von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst befreit. Einzelne Kinder erlitten nach momentaner Sachlage leichtere Verletzungen.

Derzeit ist die Bergstraße komplett gesperrt. Ein Rettungshubschrauber ist gelandet. Da es sich bei den Insassen des Busses auch um US-amerikanische Kinder handelt, ist die amerikanische Militärpolizei mit vor Ort. Zur Klärung der Unfallursache wird ein Gutachter hinzugezogen.

Die Maßnahmen dürften noch mehrere Stunden andauern.

Die Unfallaufnahme erfolgt durch die Polizeiinspektion Amberg. Ein polizeilicher Ansprechpartner für Medienvertreter ist vor Ort.