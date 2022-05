BINDLACH, LKR. BAYREUTH/BAYREUTH. Anfang des Jahres trieben Einbrecher in der Wundergutstraße in Bayreuth und in der Allersdorfer Straße in Bindlach ihr Unwesen. Umfangreiche Ermittlungen und die gute Zusammenarbeit der Kriminalpolizeien Bayreuth und Ulm sowie der Staatsanwaltschaft Ellwangen führten nun zur Aufklärung der beiden Fälle und zur Verhaftung des Täters.

Einbrüche im Landkreis Heidenheim und im Ostalbkreis führten die Ulmer Ermittler auf die Spur des rumänischen Mannes. Eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Verdächtigen aus Erlangen förderte Diebesgut im Gesamtwert von mehreren 10.000 Euro zutage, das teilweise den Einbrüchen in Bindlach und Bayreuth zugeordnet werden konnte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde Ende Februar Haftbefehl gegen den 32-jährigen Dieb erlassen. Er steht im Verdacht, mit einem 29-jährigen Komplizen für zahlreiche weitere Einbrüche in Baden-Württemberg und Bayern verantwortlich zu sein. Aufgrund dieser Erkenntnisse werden weitere umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungen folgen.

