0901 – Streit endet mit Messerstichen

- - -in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg- - -

Dillingen – Am gestrigen Sonntagabend (08.05.2022) gegen 23.20 Uhr gerieten 41-jähriger (deutsch-kasachisch) und ein 17-Jähriger (deutsch) in einen zunächst verbalen Streit, der dann in einem Kopfstoß gegen den 41-Jährigen endete. Rund 20 Minuten später im Rahmen einer erneuten Auseinandersetzung in der Wohnung des 41-Jährigen in der Schützenstraße wurde der 17-Jährige dann mit einem Messer von seinem Kontrahenten attackiert und erlitt dabei Schnitt- bzw. Stichverletzungen im Brustbereich. Diese stellten sich bei einer Untersuchung im Krankenhaus jedoch nicht schwerwiegend heraus, so dass der 17-Jährige nach einer Erstversorgung das Krankenhaus im Anschluss wieder verlassen konnte. Allerdings hatte der Jugendliche bei dem Messerangriff Glück, dass nur das Brustbein getroffen wurde und innere Organe nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Der 41-Jährige wurde festgenommen und in den Polizeiarrest eingeliefert. Er wurde heute Mittag (09.05.2022) dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Augsburg beantragten Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erließ und in Vollzug setzte. Der 41-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Kripo Dillingen führt die weiteren Ermittlungen.

0902 - Zeugensuche nach angezeigtem Raubdelikt

Kicklingen - Die Kripo Dillingen beschäftigt sich seit Samstag mit einem angezeigten möglichen Raubdelikt in Kicklingen bei Dillingen.

Ein 17-jähriger Schüler befuhr laut eigenen Angaben am Samstag, 07.05.2022, gegen ca. 19:30 Uhr mit seinem Fahrrad die Steinheimer Straße. Der junge Mann gab, dass hierbei ein dunkler Transporter angehalten habe, ein Mann aus dem Fahrzeuge ausgestiegen sei und ihn von seinem Fahrrad gestoßen habe. Des Weiteren soll der Täter hierauf das Fahrrad des Geschädigten eingeladen und mitgenommen haben. Laut Auskunft des 17-Jährigen, der bei der Aktion nicht verletzt wurde, habe der Täter eine schwarze Sturmmaske getragen.

Die nach Anzeigenerstattung sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang negativ.

Derzeit wird wegen Verdacht des Raubs ermittelt. Der Wert des mitgenommenen Fahrrads beträgt ca. 50 Euro.

Die genauen Hintergründe des Vorgang sind bislang nicht bekannt, für die weiteren Ermittlungen insbesondere einer genaueren Einschätzung des angezeigten Sachverhalts wären unbeteiligte Zeugen sehr hilfreich.

Nachdem sich bereits ein Anwohner aus Kicklingen gemeldet hat, der den Vorfall ebenfalls beobachtet hatte, werden nun weitere mögliche Zeugen gesucht, die den Vorfall an sich bzw. ggf. ein verdächtiges Fahrzeug am Samstagabend in Kicklingen gesehen haben.

Sie werden gebeten, sich mit der Kripo Dillingen unter Tel. Nr. 09071/56-0 in Verbindung zu setzen.

0903 - Mehrere Fahrten unter Alkoholeinfluss

Lauingen - Am 08.05.2022 gegen 02.30 Uhr wurde in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße ein 53-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei fiel den Beamten starker Alkoholgeruch auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille.



Dillingen - Eine weitere Trunkenheitsfahrt fand am 08.05.2022 gegen 08.15 Uhr statt. Hierbei war ein 65-jähriger Fahrradfahrer mit seinem Gefährt zu PI Dillingen gefahren, um dort eine Anzeige zu erstatten. Bei der Anzeigenaufnahme fiel dann die erhebliche Alkoholisierung auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille.



Bachhagel - Am 08.05.2022 gegen 17.40 Uhr wurde der Rettungsdienst zu einem gestürzten Radfahrer in die Rosenstraße gerufen. Zuvor war der 28-Jährige auf Grund seiner erheblichen Alkoholisierung ungebremst gegen eine Hauswand gefahren und erlitt dabei schwere Gesichtsverletzungen. Er wurde daraufhin mittels eines hinzugerufenen Rettungshubschraubers in die Uniklinik Augsburg geflogen.

Gegen alle Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.



Mönchsdeggingen - Gestern Vormittag (08.05.2022) wurde bei Mönchsdeggingen eine Gruppe Motorradfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei zwei Fahrern, die auf der Rückfahrt von einer Feier waren, wurde deutlich Alkoholgeruch festgestellt. Atemalkoholtests vor Ort ergaben Werte von jeweils ca. 1,4 Promille. Die Weiterfahrten wurden sofort unterbunden, die Führerscheine wurden sichergestellt und Blutentnahmen angeordnet. Beide Fahrer erhalten nun eine Strafanzeige.

0904 - Betrunkener leert Abfälle vor Polizeiinspektion aus



Donauwörth - In der Nacht von Sonntag auf Montag (08./09.05.2022) gegen 03:00 Uhr, wurden Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth auf eine Person aufmerksam, welche sich an den Abfalltonnen vor der Polizeiinspektion zu schaffen machte. Der Mann warf nicht nur die Biotonne um, sondern entleerte auch den Inhalt eines gelben Sacks vor dem Tor zur Inspektion. Im Anschluss fuhr er mit einem Pkw davon.

Kurze Zeit später konnte der Pkw im Rahmen einer Fahndung auf der B2, Höhe Bergstetten, festgestellt werden. Der Autofahrer ignorierte anschließend mehrfach die Anhaltesignale des Streifenfahrzeugs, weshalb er erst in Monheim angehalten und kontrolliert werden konnte. Am Steuer saß ein 31-jähriger Monheimer, auf seinem Beifahrersitz lag ein Beil. Nachdem bei dem Monheimer Alkoholgeruch festgestellt wurde, bestätigte ein Atemalkoholtest einen Wert um die 0,5 Promille. Im Anschluss wurde noch eine Blutentnahme durchgeführt.



Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, räumte der mittlerweile einsichtige 31-Jährige den von ihm ausgeleerten Abfall unter ordnungsgemäßer Mülltrennung wieder auf.