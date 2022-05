GEMÜNDEN A. MAIN, LKR. MAIN-SPESSART. Am vergangenen Freitag hat die Bezirksverkehrswacht Unterfranken den Bezirksentscheid der Schülerlotsen in Gemünden am Main ausgetragen. Die besten Schülerlotsen aus Unterfranken stellten dabei ihr Können in einer theoretischen Prüfung, einem Reaktionstest und einer Übung im Verkehrsraum unter Beweis. Seit 2011 ist es in Bayern zu keinem tödlichen Schulwegeunfall gekommen. Einen großartigen Beitrag leisten dabei die ehrenamtlichen Schülerlotsen. Deshalb sollen sich alle Teilnehmer bereits als Sieger fühlen.



Durchsetzten konnte sich letztlich in dem Wettbewerb Max Greubel aus Hammelburg. Er wird nun im Juli am Landesentscheid der Schülerlotsen in Würzburg teilnehmen und sein Können auch dort unter Beweis stellen.



Zahlreiche Ehrengäste waren bei der Siegerehrung vor Ort. Unter anderem ließen es sich die Staatssekretäre Sandro Kirchner (bayerisches Innenministerium) und Anna Stolz (bayerisches Kultusministerium) nicht nehmen, ein Grußwort zu sprechen und Siegerehrungen vorzunehmen. Sie stellten in ihren Reden das wichtige soziale Engagement der Schülerlotsen heraus und dankten für Ihre Tätigkeit.



Weiter waren unter anderem Herr Dr. Eugen Ehmann (Regierungspräsident von Unterfranken), Herr Robert Fuchs (Polizeivizepräsident von Unterfranken) und Herr Jürgen Lippert (Bürgermeister der Stadt Gemünden) vor Ort.



Herr Gerstberger (Landesverkehrswacht Bayern) und Herr Reiner Mader (Verkehrswacht Unterfranken) führten durch das Programm. Die gelungene Vorbereitung der Veranstaltung übernahm die Verkehrswacht Gemünden a. Main und Leitung von Herrn Friedel.