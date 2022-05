WÜRZBURG / HEUCHELHOF. Von Samstag auf Sonntag hat ein Einbrecher einen vierstelligen Geldbetrag aus einem Landgasthof entwendet. Dem Täter gelang es, unerkannt zu entkommen. Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss der Einbruch in der Berner Straße im Zeitraum zwischen Samstagabend, 19.15 Uhr, und Sonntagmorgen, 09.10 Uhr, verübt worden sein. Der Täter öffnete gewaltsam eine Tür an der Gebäuderückseite, um in den Landgasthof zu gelangen. Anschließend machte er sich im Inneren auf die Suche nach Beute. Er entwendete das Bargeld, verschwand damit in unbekannte Richtung und hinterließ einen Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf rund 2.000 Euro belaufen dürfte.



Wer etwas beobachtet hat, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte oder wer sonst sachdienliche Hinweise geben kann, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 mit der Kriminalpolizei Würzburg in Verbindung zu setzen.