IRSEE / LKR. OSTALLGÄU. Mit speziellem Augenmerk auf die Sicherheit der E-Bike- und Pedelecfahrer findet am kommenden Samstag in Irsee eine Veranstaltung statt. Die Polizei und die Gemeinde laden Interessierte herzlich ein.

Die Veranstaltung

Wann? Am Samstag, den 14.05.2022, von 13:30 Uhr bis etwa 16:30 Uhr

Wo? Im Bürgerhaus der Ostallgäuer Gemeinde Irsee (Meinrad-Spieß-Platz 1, 87660 Irsee)



Was erwartet Sie?

Nach der Begrüßung durch Frau Christine Hoffmann von der Polizeiinspektion Kaufbeuren und Frau Bianca Martin von der Marktgemeinde Irsee erhalten Sie von der Polizei einen kurzen Vortrag zum Thema Wahrnehmung im Allgemeinen.

Im Anschluss steht Ihnen Frau Hoffmann an einem Infostand zur Verfügung, wobei hier über sämtliche Verkehrsthemen informiert wird. Das Hauptaugenmerk liegt jedoch bei der E-Mobilität und besonders bei den elektrisch betriebenen Fahrrädern bis 25 km/h. Dort werden Sie auch erfahren, dass Pedelecs diejenigen Fahrräder sind, die im Sprachgebrauch irrtümlicherweise als E-Bikes bezeichnet werden.

Sie können Fragen stellen und sich bei Kaffee und Kuchen mit anderen Teilnehmern austauschen. Im Anschluss können Sie vier verschiedene Stationen besuchen, die für Sie vor Ort aufgebaut werden.

Gehen Sie zu den Ständen und nutzen Sie die Gelegenheit:

Machen Sie einen Sehtest. Beim Augenoptiker.

Machen Sie einen Hörtest. Beim Hörgeräteakustiker.

Machen Sie eine Probefahrt mit einem Pedelec durch einen Parcour. Beim Fahrradhändler.

Machen Sie sich schlau und holen sich weitere Informationen. Bei der Polizei.

Wie können Sie teilnehmen?

Bitte wenden Sie sich für Ihre Anmeldung oder Fragen telefonisch unter 08341 933 131 oder 0173 3525815 an Frau Hoffmann von der Polizeiinspektion Kaufbeuren.

Wieso gibt es diese Veranstaltung?

Die Anzahl an Unfällen mit beteiligten Pedelecfahrern stieg letztes Jahr weiter. 2021 gab es im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West fast 150 schwer verletzte Fahrer. So viele Schwerverletzte gab es hier in einem Jahr noch nie. Sechs Pedelecfahrende sind im Jahr 2021 bei Verkehrsunfällen sogar getötet worden.

Bereits im ersten Quartal des Jahres 2022 ereigneten sich 44 Verkehrsunfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, an denen Pedelecfahrer beteiligt waren. 38 Pedelecfahrende wurden verletzt, ein Fahrer verstarb durch den Unfall. Von den 44 Unfällen passierten neun Verkehrsunfälle im Landkreis Ostallgäu und drei in Kaufbeuren.

Da sich viele dieser Verkehrsunfälle durch Zusammenstöße nur zwischen Pedelecfahrern ereignen, hofft die Polizei durch die kommende Veranstaltung die Unfallzahlen minimieren zu können.

Sie sollen bei der Veranstaltung erfahren, worauf es im Straßenverkehr auf einem elektronisch betriebenen Fahrrad ankommt und worauf dringend geachtet werden muss. Wir würden Sie gerne bei Ihrem Umstieg von einem normalen Fahrrad auf ein Pedelec unterstützen und Sie bei Ihrem Einstieg in die E-Mobilität begleiten.

Überlegen Sie auch, ein Pedelec zu kaufen? Kommen Sie vorbei!

(PP Schwaben Süd/West)

