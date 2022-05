STRAUBING. Am Sonntagnachmittag (08.05.22) kam es in einem Mehrfamilienhaus in Straubing zu einem Kellerbrand. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei Straubing hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Am Sonntag, gegen 14:15 Uhr mussten mehrere Personen aufgrund starker Rauchentwicklung aus dem Mehrfamilienhaus evakuiert werden. Der Brandherd war im Keller des Hauses und konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Feuerwehr musste teilweise mit einer Drehleiter die Personen aus dem verrauchten Haus retten. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf einen unteren sechsstelligen Betrag

Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge ist von einem technischen Defekt auszugehen. Hinweise auf vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung konnten bislang nicht festgestellt werden.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecherin, POKin Weigerstorfer Yvonne, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 09.05.2022, 13:45 Uhr