Am Samstag (07.05.2022), gegen 13.28 Uhr geriet die Lagerhalle eines Pferdehofes in Moorenweis in Brand. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Der 46-jährige Hofbesitzer bemerkte am Samstagnachmittag ein sich schnell zum Vollbrand entwickelndes Feuer an seiner Lagerhalle. Einige Maschinen und Fahrzeuge konnte er noch selbst aus dem Gebäude retten.

Ein Zeuge, der aus der Ferne den Brand bemerkte alarmierte die Feuerwehr, die den Brand zügig löschte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen bis mittleren 5-stelligen Betrag. Verletzt wurde niemand.

Als Brandursache wird nach ersten Ermittlungen von einem technischen Defekt an einem der sich in der Halle befindlichen Fahrzeuge ausgegangen.