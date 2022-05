663. Täterermittlung nach Diebstahl aus Pkw – Englschalking

Am Montag, 28.03.2022, gegen 22:00 Uhr, verständigte ein 52-jähriger mit Wohnsitz in München die Polizei, nachdem er festgestellt hatte, dass sein vor seinem Wohnanwesen abgestellter Pkw, VW gewaltsam geöffnet und beschädigt worden war. Aus dem Pkw war zudem sein Geldbeutel und eine Zigarettenschachtel entwendet worden.

Des Weiteren fand der 52-Jährige im Innenraum des Pkw ein Mobiltelefon, welches mutmaßlich durch den zunächst unbekannten Täter verloren worden war.

Über dieses im Fahrzeug aufgefundene Mobiltelefon konnte nunmehr ein 40-jähriger Tatverdächtiger (deutscher Staatsangehöriger ohne festen Wohnsitz) ermittelt werden. Er steht zudem im Verdacht, für weitere Diebstähle aus Fahrzeugen im Bereich Bogenhausen verantwortlich zu sein.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere im Hinblick auf den aktuellen Aufenthaltsort des Tatverdächtigen, hat das Kommissariat 54 (Kfz- Delikte) übernommen.

664. Pkw gerät in Gegenverkehr; zwei Personen schwer; drei Personen leicht verletzt – Freimann

Am Sonntag, 08.05.2022, gegen 12:20 Uhr, befuhr ein 81-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Pkw, VW den Föhringer Ring in Richtung Freimann. Kurz hinter der Herzog-Heinrich-Brücke geriet der 81-Jährige aus bislang noch unbekannten Gründen in den Gegenverkehr. Dadurch kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Pkw, Audi welcher durch einen 45-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München geführt wurde.

Unmittelbar hinter dem Pkw, Audi fuhr ein 56-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Ebersberg mit einem Pkw, VW und fuhr in Folge des geschilderten Zusammenstoßes von hinten auf diesen auf.

Durch den Unfall wurden der 81-Jährige sowie seine 82-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Der 45-jährige Fahrer des Pkw, Audi und seine 38-jähriger Beifahrerin sowie der 56-jährige Fahrer des Pkw VW wurden leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden durch den Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Alle Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Föhringer Ring in beide Richtungen für ca. dreieinhalb Stunden gesperrt werden. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen, die auch den Öffentlichen Personennahverkehr betraf.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

665. Einbruch in Bürogebäude – Obersendling

Am Vormittag des Sonntag, 08.05.2022 wurde der Polizeinotruf 110 über einen Einbruch in ein Bürogebäude im Bereich der Zielstattstraße informiert. Im Rahmen der polizeilichen Aufnahme des Sachverhalts wurde festgestellt, dass der oder die unbekannten Täter oder Täterinnen zunächst in das Treppenhaus des Bürogebäudes gelangten.

In der Folge drangen die Täter in einzelne Büroräumlichkeiten ein und brachen dort mehrere Schränke auf. Im Anschluss entfernten sich die Täter unerkannt von der Tatörtlichkeit. Inwiefern im Rahmen der Tathandlung etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Die Ermittlungen hat das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Zielstattstraße, Ebermayerstraße, Passauer Straße und Murnauer Straße (Obersendling) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

666. Raubdelikt – Neuhausen

Am Samstag, 07.05.2022, gegen 22:15 Uhr, befand sich ein 15-jähriger mit Wohnsitz in München als Fußgänger im Bereich der Südlichen Auffahrtsallee. Dort wurde er von vier ihm unbekannten Männern angesprochen und zunächst nach einer Tankstelle gefragt.

Als er sein Mobiltelefon herausholte, um nach eben einer solchen zu suchen, schlug ihm einer der Männer dieses aus der Hand. Im weiteren Verlauf schlugen die vier Tatbeteiligten auf den 15-Jährigen ein und traten auch nach diesem. Hierbei trafen sie ihn im Gesichtsbereich, im Bereich des Oberkörpers sowie an den Beinen.

Die Tathandlungen wurden erst beendet, nachdem ein Passant, der mit seinem Pkw vorbeifuhr, anhielt. Die vier Täter flüchteten unerkannt, unter Mitnahme der Bauchtasche des 15-Jährigen. In der Bauchtasche befand sich eine geringe Menge Bargeld sowie Kopfhörer. Auch das Mobiltelefon des 15-Jährigen wurde entwendet.

Der hinzugekommene Passant verständigte unmittelbar den Polizeinotruf 110. Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung verlief ohne den gewünschten Erfolg. Der 15-Jährige wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zu medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 21 (Raubdelikte) übernommen.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Alle vier Täter wurden als männlich, 180 cm groß, Gesichtsfarbe dunkelhäutig beschrieben; bei zwei Tätern konnte als Bekleidung ein Kapuzenpullover und eine schwarze FFP-2-Maske angegeben werden.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Waisenhausstraße, Südliche Auffahrtsallee und Nymphenburger Straße (Neuhausen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

667. Gefährliche Körperverletzung; Tatverdächtiger stellt sich nach Öffentlichkeitsfahndung – Laim

-siehe Medieninformation vom 04.05.2022, Nr. 633

-siehe Medieninformation vom 16.03.2022, Nr. 377

Wie bereits berichtet, wurde ein 20-Jähriger am Sontag, 13.03.2022, bei einer körperlichen Auseinandersetzung vor einer Diskothek im Bereich der Landsberger Straße mit einem (noch unbekannten) spitzen Gegenstand verletzt und musste deshalb in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Die Ermittlungen wurden in der Folge vom Kommissariat 25 (Gewaltdelikte) der Münchner Kriminalpolizei übernommen und umfangreiche Videosicherungsmaßnahmen durchgeführt. Auf Grund dessen ordnete das Amtsgericht München die Öffentlichkeitsfahndung nach zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten Täter an.

Auf Grund der Öffentlichkeitsfahndung gingen zunächst mehrere Hinweise bei der Polizei München ein. Am Freitag, 06.05.2022 wurde ein 28-jähriger Tatverdächtiger mit Wohnsitz in München in Begleitung eines Rechtsbeistands beim Kommissariat 25 vorstellig und teilte mit, dass es sich bei ihm um die Person auf den, im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung veröffentlichten, Lichtbildern handeln würde. Nähere Angaben zum Sachverhalt machte der 28-Jährige nicht.

Die entsprechende Öffentlichkeitsfahndung wurde in der Folge gelöscht.

Das Kommissariat 25 führt die Ermittlungen in diesem Fall fort.