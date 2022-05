KEMPTEN. Heute wurde ein 13-jähriges Mädchen in Kempten vermisst. Die Polizei bat um Mitfahndung und konnte das Mädchen letztlich finden.

Dank eines Zeugenhinweises trafen die suchenden Polizeibeamten die 13-Jährige im Bereich der Lindauer Straße in Kempten an. Das Mädchen war leicht verletzt. Die Beamten brachten die 13-Jährige in das Krankenhaus zurück.

Die Polizei bedankt sich bei den Medienvertretern und der Öffentlichkeit für die Mithilfe bei der Fahndung. Aus Rücksicht auf die Vermisste und deren Angehörige wird um Löschung der personenbezogenen Daten und des Lichtbildes aus allen Publikationen gebeten.

