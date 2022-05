HEIMBUCHENTHAL, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Nacht zum Samstag sind Unbekannte in eine Gaststätte im Heimathenhofweg eingestiegen. Die Unbekannten verursachten Sachschaden und erbeuteten Bargeld.



In der Zeit von Freitagnacht, 00:15 Uhr, bis Samstag, 05.30 Uhr, verschafften sich die Täter u.a. gewaltsam Zutritt zu einem Büroraum. Auf der Suche nach Bargeld richteten sie nicht unerheblichen Sachschaden in Höhe von einigen tausend Euro an und erbeuteten auch Bargeld in noch nicht exakt bekannter Höhe.



Die Kripo Aschaffenburg hat bereits am Samstagvormittag die Ermittlungen aufgenommen und bittet jetzt um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06021/857-1733.