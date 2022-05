REGENSBURG. Eine Frau im Regensburger Stadtosten staunte nicht schlecht, als sie gestern (05. Mai) früh in ihre Wohnung kam, denn diese war bereits belegt.

Ein 35-Jähriger Obdachloser hatte sich, vermutlich bereits am Vorabend, gewaltsam Zutritt zur Wohnung verschafft und in dieser die Nacht verbracht. Der ungebetene Gast fühlte sich schnell heimisch und bediente sich an den Lebensmitteln. Nachdem die Wohnungsinhaberin, eine 51-Jährige Regensburgerin, mit ihrem Schlüssel nicht in die Wohnung kam, öffnete sie zusammen mit einem Bekannten die Wohnungstüre. In der Wohnung stellt sie den Eindringling fest. Die hinzugerufene Polizei konnte den Wohnungseinbrecher vor Ort widerstandslos festnehmen.

Der Schaden an Tür und Lebensmittel beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Bereich.

Der mutmaßliche Einbrecher wurde durch die Kriminalpolizei Regensburg, welche die Ermittlungen übernommen hat, dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl.