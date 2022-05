WUNSIEDEL. Tödliche Verletzungen erlitt am Samstagnachmittag ein 59-jähriger Mann, als er bei Baumfällarbeiten in einem Waldstück bei Wunsiedel von einem umstürzenden Baum getroffen wurde.

Der 59-Jährige war am Samstag alleine nahe der Bibersbacher Straße mit Waldarbeiten beschäftigt. Kurz vor 17.30 Uhr entdeckten Angehörige den unter einem Baum eingeklemmten Mann. Alle Bemühungen der Ersthelfer, des Rettungsdienstes und eines Notarztes waren vergebens. Der 59-Jährige starb noch an der Unglücksstelle an seinen schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizei Hof hat die Ermittlungen zu dem tragischen Unglücksfall aufgenommen.