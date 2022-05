Inhalt:

653. Bilanz zum Straßenfestival der Bayerischen Polizei und zum 10. Landestag der Verkehrssicherheit

654. Sturz mit E-Scooter – zwei Personen werden verletzt – Gern

655. Zusammenstoß von zwei Pkw – eine Person wird verletzt – Neubiberg

656. Sturz aus großer Höhe – eine Person wird verletzt – Schwabing

657. Verkehrsunfall – eine Person wird verletzt – Maxvorstadt

658. Einbruch in einen gastronomischen Betrieb und in ein Büro – Waldperlach

659. Zusammenstoß von Pkw und Fußgänger – eine Person wird verletzt – Freimann

660. Pkw-Fahrer fährt aufgrund medizinischen Problems durch Gartenzaun und wird verletzt – Pasing

661. Zusammenstoß von zwei Pkw – 6 Personen werden leicht verletzt – Aubing

662. Sexuelle Belästigung – Denning

Am 07.05.2022 veranstalte das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration, zusammen mit dem Polizeipräsidium München, das Straßenfestival der Bayerischen Polizei und den 10. Landestag der Verkehrssicherheit. An dieser Veranstaltung beteiligten sich noch weitere Präsidien der Bayerischen Polizei und andere Partner.

Um 10:00 Uhr wurde die Veranstaltung vom Bayerischen Innenminister Joachim Herrmann eröffnet. Die Veranstaltung am Odeonsplatz dauerte bis 17:00 Uhr und wurde von ca. 12.000 Personen besucht.

Besonders beliebt, insbesondere bei Kindern, waren ein Kletterturm der Polizei, der Hubschraubersimulator, der Fahrradparcour und auch die Verkehrspuppenbühnen der Polizeipräsidien Mittelfranken, Oberpfalz und München. Die Infostände zu verschiedensten Themen der Verkehrssicherheit waren gut besucht und insbesondere ein Sportwagen der italienischen Polizei, den Polizeibeamte aus Italien mitgebracht hatten, fand viel Beachtung. An der Veranstaltung wirkten über 350 Polizeibeamte aus allen Bayerischen Polizeipräsidien mit.

Am 07.05.2022, gegen 04:15 Uhr, alarmierte ein Zeuge den Notruf und er teilte mit, dass zwei Personen in der Canalettostraße mit einem E-Scooter gestürzt wären. Sofort wurden der Rettungsdienst und zwei Streifen der Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Vor Ort trafen sie auf einen 20-Jährigen mit Wohnsitz in München, der zusammen mit einem 18-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Dachau dort mit einem Leih-E-Scooter gefahren war.

Aus bislang ungeklärter Ursache waren sie gestürzt. Beide waren leicht verletzt und wirkten auf die Polizeibeamten alkoholisiert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 20-Jährigen bestätigte eine Alkoholisierung. Eine stationäre Krankenhausbehandlung und ein Transport mit dem Rettungsdienst waren nicht notwendig. Bei dem 20-Jährigen wurde danach eine Blutentnahme durchgeführt und er wurde wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt. Danach wurde er wieder entlassen. Der E-Scooter wurde bei dem Unfall nicht beschädigt.

Am 06.05.2022, gegen 23:50 Uhr, fuhr ein 27-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Lexus-Pkw auf der Lilienthalstraße. Dort wollte er in südliche Fahrtrichtung in die Universitätsstraße abbiegen, wobei er dem Verlauf der Vorfahrtsstraße folgte. Zur gleichen Zeit fuhr ein 23-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Audi-Pkw auf der Universitätsstraße in nördliche Richtung. Er wollte die Vorfahrtsstraße verlassen und auf der Universitätsstraße geradeaus weiterfahren.

In dem Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß beider Pkw, bei dem der Audi frontal mit einer Seite des Lexus kollidierte. Bei dem Unfall wurde der Lexus-Fahrer verletzt. Zeugen alarmierten den Notruf, woraufhin zwei Streifen der Polizeiinspektion 28 (Ottobrunn) und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur Unfallstelle geschickt wurden.

Der 23-Jährige machte auf die Beamten einen alkoholisierten Eindruck. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte eine Alkoholisierung. Daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Der 27-Jährige wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von über 20.000 Euro.

Da bei den Fahrzeugen Betriebsstoffe austraten, wurde die Feuerwehr alarmiert. Die ausgetretenen Stoffe konnten dann von der Freiwilligen Feuerwehr Unterbiberg gebunden werden. Der 23-Jährige wurde wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Nach der Blutentnahme wurde er wieder entlassen.

Am 06.05.2022, gegen 13:25 Uhr, wurde der Polizeinotruf von Zeugen alarmiert, da sie beobachtet hatten, wie eine Person in der Bauerstraße von einem Baum aus ca. 10 m Höhe zu Boden gestürzt war. Sofort wurde eine Streife der Polizeiinspektion 13 (Schwabing) und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Sie trafen dort auf einen 68-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Dachau, der an einem dortigen Baum Baumpflegearbeiten durchgeführt hatte und dabei auf einer Leiter gestanden war. Aus bislang ungeklärten Gründen war er dort von der Leiter zu Boden gestürzt. Dabei erlitt er multiple Verletzungen und er wurde nach einer Erstversorgung vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die ersten Ermittlungen vor Ort haben keine Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben. Ob alle Unfallverhütungsvorschriften eingehalten wurden, ist noch Gegenstand der Abklärungen durch die Polizei.

Am 06.05.2022, gegen 17:50 Uhr, fuhr ein 19-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Audi-Pkw auf der Augustenstraße stadteinwärts. Zur gleichen Zeit fuhr ein 27-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem BMW-Pkw dieselbe Straße stadtauswärts.

An der Kreuzung zur Schellingstraße wollte der 19-Jährige in diese abbiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem BMW. Der BMW wurde aufgrund der Kollision auf einen dortigen Gehweg geschleudert. Dort befand sich eine 20-jährige Fußgängerin mit Wohnsitz in München. Der Pkw erfasste die 20-Jährige, wodurch sie verletzt wurde.

Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrfähig und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt über 45.000 Euro. Der 19-Jährige wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Am 07.05.2022, zwischen 00:30 Uhr und 09:45 Uhr, konnten bislang unbekannte Täter in einen gastronomischen Betrieb in der Putzbrunner Straße eindringen, indem sie ein dortiges Fenster gewaltsam öffneten.

In den Räumlichkeiten entwendeten sie einen geringen Bargeldbetrag und danach drangen sie in benachbarte Büroräume ein, indem sie ein weiteres Fenster gewaltsam öffneten. Dort entwendeten sie einen Möbeltresor. Mit der Tatbeute konnten sie die Örtlichkeit unerkannt wieder verlassen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Putzbrunner Straße, der Ulrich-von-Hutten-Straße und Sternfeldstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Am 07.05.2022, gegen 21:40 Uhr, fuhr ein 25-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem Tesla-Pkw auf dem Frankfurter Ring. Zur gleichen Zeit wollte ein 12-Jähriger mit Wohnsitz in München die Fahrbahn des Frankfurter Rings zu Fuß überqueren. Er benutzte dafür eine Stelle außerhalb einer Fußgängerfurt.

Auf der Fahrbahn kam es zu einem Zusammenstoß des Pkws mit dem 12-Jährigen, bei dem dieser auf die Motorhaube aufgeladen und danach auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Der 12-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Zeugen des Vorfalls alarmierten den Polizeinotruf und den Rettungsdienst. Der 12-Jährige wurde daraufhin vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfallablauf aufgenommen.

Am 07.05.2022, gegen 17:20 Uhr, fuhr ein 41-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Passau mit einem VW-Pkw auf der Pippinger Straße. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei wurde er dabei von einem Insekt gestochen, was dazu führte, dass er medizinische Probleme bekam, bei denen auch eine Bewusstseinsstörung auftrat.

Dadurch kam er mit dem Pkw von der Fahrbahn ab und durchbrach einen dortigen Gartenzaun. Danach fuhr er durch den Garten und kam an einem Hindernis zum Stehen, das sich kurz vor dem Uferbereich der Würm befand.

Zeugen alarmierten den Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Polizei. Der 41-Jährige, der bei dem Unfall auch leicht verletzt wurde, wurde daraufhin vom Rettungsdienst aufgrund seiner gesamten medizinischen Problematik in ein Krankenhaus gebracht. Von der Münchner Berufsfeuerwehr wurde das Fahrzeug aus dem Garten geborgen. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

Am 07.05.2022, gegen 13:20 Uhr, fuhr ein 35-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem VW-Pkw auf der Bundesstraße 2. An der Einmündung zur Auffahrt der A 99 wollte er den Kreuzungsbereich geradeaus überqueren. Zur selben Zeit fuhr ein 64-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem VW-Pkw auf der dortigen Abfahrt der A 99 und er wollte auf die Bundesstraße 2 abbiegen.

Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Pkw, bei dem der Pkw des 64-Jährigen frontal mit der Fahrzeugseite des Pkws des 35-Jährigen kollidierte. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei zeigte die dortige Ampel für den 64-Jährigen grünes Licht und für den 35-Jährigen ein rotes Signal.

Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrer und alle Beifahrer der beiden Pkw leicht verletzt (drei Personen im Pkw des 35-Jährigen und eine Person im Pkw des 64-Jährigen). Bis auf den 64-Jährigen, der selber zum Arzt gehen wollte, wurden alle verletzten Personen mit mehreren Rettungswägen zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zum Unfallablauf aufgenommen. Der 35-Jährige wurde wegen einer fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Am 07.05.2022, gegen 04:25 Uhr, fuhr eine 18-Jährige mit Wohnsitz in München als Fahrgast in einem Pkw (Fahrzeugtyp bislang unbekannt), der zur gewerblichen Personenbeförderung benutzt wird. In der Denninger Straße wollte sie das Fahrzeug verlassen. Der bislang unbekannte Fahrer wollte sie dann überreden, in dem Pkw zu bleiben. Die 18-Jährige lehnte dies ab und verließ das Fahrzeug.

Dabei griff der Fahrer nach einem Oberschenkel der 18-Jährigen. Sie konnte sich von dem Griff befreien und aussteigen. Danach folgte der Mann ihr, konnte sie am Arm packen und sie zu sich ziehen. Er versuchte, sie zu küssen. Sie konnte sich von ihm losreißen und sich entfernen. Dabei hörte sie noch verbale Äußerungen von ihm mit einem sexuellen Inhalt. Danach entfernte sich der unbekannte Fahrer mit dem Fahrzeug. Etwas später wurde der Polizeinotruf von Angehörigen über den Vorfall informiert. Die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen einer sexuellen Belästigung und einer versuchten sexuellen Nötigung aufgenommen.

Männlich, ca. 40 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, schlank, sprach Deutsch mit ausländischem Akzent, südeuropäisches Aussehen, kurze Haare, mit Vollbart.

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Denninger Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.