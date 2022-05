BAD WINDSHEIM. (569) Aus bislang ungeklärter Ursache kam es gestern Vormittag (07.05.2022) zu einem Brand in einer Fabrikationshalle in Burgbernheim. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Kurz nach 09:30 Uhr hatte die Brandmeldeanlage der Fabrik in der Rothenburger Straße ausgelöst. Als die Feuerwehr am Brandort eintraf, war die Halle bereits stark verraucht. Beim Vordringen des Atemschutztrupps in die Fabrikhalle stellte sich dann heraus, dass eine Fabrikationsmaschine aus noch ungeklärten Gründen in Brand geraten war. Mitarbeiter waren zu der Zeit nicht in der Firma.

Das Feuer war gegen Mittag vollständig gelöscht, der entstandene Schaden kann jedoch noch nicht genau beziffert werden, dürfte jedoch im sechsstelligen Bereich liegen.

Beamte des zuständigen Fachkommissariats der Ansbacher Kripo werden die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufnehmen.

