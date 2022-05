BAYREUTH. Auf Bargeld und Schmuck hatten es derzeit noch Unbekannte im Verlauf des Freitages bei einem Einbruch in Bayreuth abgesehen. Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 9 Uhr und kurz nach 13 Uhr drangen die Einbrecher am Freitag gewaltsam über die Zugangstür in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Scheffelstraße ein. Bei ihrer Suche nach Wertsachen durchwühlten die Unbekannten sämtliche Schränke und erbeuteten dabei mehrere tausend Euro Bargeld und Schmuckstücke. Anschließend entkamen die Einbrecher unerkannt und hinterließen einen Sachschaden von zirka 500 Euro.

Zeugen, die am Freitagvormittag bis in die späten Mittagsstunden verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Scheffelstraße und des Johann-Stumpf-Weges beobachtet haben, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0.