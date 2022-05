SCHWARZENBACH A.WALD, LKR. HOF. Geschätzt rund 150.000 Euro Sachschaden entstand am frühen Freitagabend beim Brand eines Wohnhauses in Gemeinreuth. Glücklicherweise erlitt niemand Verletzungen.

Gegen 18.30 Uhr bemerkten Nachbarn die Rauchentwicklung bei dem Wohnhaus mit unmittelbar angebauter Garage in der Ortsmitte von Gemeinreuth und sie setzten den Notruf ab. Als die ersten Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren eintrafen, drangen massive Rauchschwaden aus dem Anwesen. Der Hausbewohner war zum Zeitpunkt des Brandes nicht anwesend. Den etwa 150 Feuerwehrleuten aus der Umgebung gelang es die Flammen in dem Gebäude rasch unter Kontrolle zu bringen. Durch das Feuer und die enorme Rußentwicklung wurde dennoch das komplette Wohnanwesen stark in Mitleidenschaft gezogen. Es ist derzeit nicht bewohnbar. Der Kriminaldauerdienst aus Hof hat die Ermittlungen zur derzeit noch unklaren Ursache des Brandes aufgenommen.