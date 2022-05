0877 - Pkw mutwillig beschädigt

Deuringen - Am gestrigen Donnerstag (05.05.2022), parkte ein 36-Jähriger seinen blauen Renault Twingo auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Waldstraße 7. Als der Fahrzeugbesitzer zu seinem Pkw zurückkam, war die Scheibe der Beifahrerseite zerstört. Der Schachschaden war offensichtlich mutwillig verursacht worden und wird mit 500 Euro beziffert. Die Tat müsste sich in der Zeit von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr ereignet haben.

Zeugenhinweise bitte unter 0821/323-2610 an die Polizeiinspektion Augsburg 6.

0878 - Pkw angefahren - Unfallflucht

Stadtbergen - Bereits am 04.05.2022 (Mittwoch), in der Zeit zwischen 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr, stellte ein 53-Jähriger seinen schwarzen SUV des Herstellers Land Rover auf dem Parkplatz des Baumarktes in der Ulmer Landstraße 350 ab. Später am Tag stellte der Halter dann einen Streifschaden am hinteren Radkasten fest. Der Sachschaden wurde mit 3.000 Euro beziffert. Mutmaßlich war der SUV am Parkplatz von einem anderen Fahrzeug touchiert worden.

0879 - Trickbetrugsserie mit falschen whats app Mitteilungen geht weiter

Glött - Am 05.05.2022 erhielt eine Anwohnerin aus Glött per whats app eine Mitteilung von einer unbekannten Rufnummer. Der Absender gab sich als Tochter aus, die eine Rechnung von 1.900 Euro bezahlen sollte und nun die Mutter um Überweisung des Betrags bat. Die Geschädigte fiel jedoch nicht auf die bekannte Betrugsmasche herein und erstatte statt dessen Anzeige. Auch eine Schretzheimerin erhielt eine ähnlich gelagerte Mitteilung, bei der sich der Mitteiler als Sohn in einer Notlage ausgab.

0880- Drogenfahrt

Nördlingen - Gestern (05.05.2022) stellten die Beamten der Polizeiinspektion Nördlingen bei Verkehrskontrollen im Laufe des Tages insgesamt vier Pkw-Fahrer im Alter von 19, 28, 31 und 36 Jahren fest, die unter Drogeneinwirkung am Straßenverkehr teilnahmen. Die Weiterfahrt wurde in allen Fällen unterbunden. Alle Fahrer müssen nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Bei dem 31-Jährigen wurde zudem festgestellt, dass der Versicherungsschutz für den Pkw abgelaufen war, so dass gegen ihn strafrechtlich ermittelt wird. Der 19-Jährige Pkw-Fahrer versuchte sich zunächst der Verkehrskontrolle zu entziehen, allerdings endete dieser unverletzt in einem Bach. Bei der anschließenden Durchsuchung seines Pkws, sowie der Wohnung wurden Marihuana und Rauschgiftutensilien gefunden. Gegen den 19-Jährigen wird nun zusätzlich strafrechtlich ermittelt.

0881 - Drogen im Straßenverkehr

Donauwörth - Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am 05.05.2022 gegen 07:15 Uhr in der Bahnhofstraße in Donauwörth wurden bei dem 21-jährigen Fahrer eines VW drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC (Cannabis), daraufhin wurde eine Blutentnahme angeordnet. Den Mann erwartet nun je nach Ergebnis der Blutuntersuchung eine Anzeige wegen „Fahrens unter Drogeneinwirkung“.

Ebenfalls positiv auf THC reagierte ein Drogenvortest bei einem 17-jährigen Schüler aus Kaisheim, der gestern gegen 20.30 Uhr in der Neuen Obermayerstraße in Donauwörth mit seinem Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter) einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Eine Blutentnahme in den Räumen der PI Donauwörth war die Folge. Da bei der Kontrolle auch deutlicher Marihuanageruch wahrgenommen werden konnte, wurde bei dem Schüler bei der anschließenden Personendurchsuchung auch eine geringe Menge Marihuana aufgefunden. Anzeigen nach dem Betäubungsmittelgesetz und „Fahrens unter Drogeneinwirkung“ sind die Folge.