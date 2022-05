KAUFBEUREN. Am Dienstag letzter Woche ergab sich eine seltene Gelegenheit im Rathaus Kaufbeuren. Dort kamen einige ehemalige Dienststellenleiter der Kaufbeurer Polizeidienststellen zusammen und trafen die aktuellen Leiter.

Am Dienstagvormittag, den 26.04.22, fand in Kaufbeuren das Treffen pensionierter Dienststellenleiter der ehemaligen Polizeidirektion Kempten statt. Hans-Jürgen Memel, der frühere Direktionsleiter und nun seit über sieben Jahren pensionierte Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, organisierte die Begegnung. Der Kaufbeurer Oberbürgermeister Thomas Bosse ließ es sich daher nicht nehmen, die pensionierten Beamten im Rathaus der Stadt Kaufbeuren zu empfangen. Im Rahmen dieses Empfangs ergab sich die Möglichkeit, aktive und pensionierte Dienststellenleiter zusammenzubringen. Die aktuellen Leiter der Polizeiinspektion und der Kriminalpolizeistation Kaufbeuren nahmen das Angebot gerne an und machten gemeinsam mit den Pensionisten und dem Oberbürgermeister der Stadt Kaufbeuren ein Erinnerungsfoto. Sicherlich einmalig war wohl der Umstand, dass von der Kaufbeurer Kriminalpolizei alle fünf Leiter zusammentrafen.

(PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).