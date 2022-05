647. Versuchtes Raubdelikt in Wettbüro – Ramersdorf

Am Donnerstag, 05.05.2022, gegen 20:00 Uhr, betraten zwei unbekannte Täter ein Wettbüro in der Balanstraße und begaben sich unmittelbar zum Tresen, an welchem sich zu diesem Zeitpunkt ein 68-jähriger Angestellter des Wettbüros (mit Wohnsitz in München) aufhielt.

In der Folge bedrohte einer der beiden Täter den Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der 68-Jährige leistete dieser Forderung nicht Folge und setzte sich zur Wehr. Im Rahmen der darauffolgenden körperlichen Auseinandersetzung schlug der zweite Täter mehrfach auf den Angestellten ein, wodurch dieser leicht verletzt wurde.

Im Anschluss brachen die beiden Täter die Tathandlung ab und entfernten sich von der Tatörtlichkeit. Nachdem ein in der Nähe anwesender Zeuge auf das Tatgeschehen aufmerksam geworden war, verständigte dieser den Polizeinotruf 110. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen unter der Beteiligung von mehr als zehn Streifen verliefen ohne den gewünschten Erfolg.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte).

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 17 bis 21 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank; schwarzer Kapuzenpullover, weiß-graue Jogginghose, weiße Schuhe, schwarzer Handschuh über der rechten Hand, bewaffnet mit einer silberfarbenen Pistole

Täter 2:

Männlich, 17 bis 21 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank; schwarze Sturmhaube über das Gesicht gezogen, grauer Kapuzenpullover mit Aufschrift, schwarze Jogginghose mit weißen Längsstreifen, weiße Schuhe, führte eine Plastiktüte mit

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Balanstraße, Ständlerstraße, Demblerstraße und Görzer Straße (Ramersdorf) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

648. Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses; zwei Personen verletzt – Neuhausen

Am Donnerstag, 05.05.2022, gegen 07.50 Uhr, befuhr eine bislang unbekannte Radfahrerin mit einem dunklen Fahrrad den Radweg an der Arnulfstraße in Richtung stadteinwärts. Nach aktuellem Ermittlungsstand beabsichtigte sie die Kreuzung zur Landshuter Allee in gerader Richtung zu überqueren und fuhr zu diesem Zweck bei für sie geltendem Rotlicht der Ampel in den Kreuzungsbereich ein.

Zur gleichen Zeit befuhr ein 34-Jähriger mit Wohnsitz in München als Fahrer eines Linienbusses (Linie 63) die Landshuter Allee in Richtung Landsberger Straße und beabsichtigte die Kreuzung zur Arnulfstraße in gerader Richtung zu überqueren. Im Linienbus befanden sich unter anderen zwei 35-jährige Frauen, beide mit Wohnsitzen in München, als Fahrgäste.

Um einen Zusammenstoß mit der von rechts kreuzenden Radfahrerin zu verhindern, musste der Fahrer des Linienbusses im Kreuzungsbereich eine Vollbremsung einleiten. Durch die Vollbremsung kamen die beiden 35-jährigen Fahrgäste zu Sturz und verletzten sich hierbei leicht. Beide mussten vom Rettungsdienst zur ambulanten medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die unbekannte Radfahrerin entfernte sich in der Folge von der Unfallstelle, ohne ihren gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Die Ermittlungen zu diesem Fall wurden durch die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

Beschreibung der Radfahrerin:

Bekleidet mit roter Jacke, fuhr auf einem dunklen Fahrrad; eine weitergehende Beschreibung ist nicht möglich.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zur unfallflüchtigen Radfahrerin machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

649. Verkehrskontrolle führt zur Festnahme eines Tatverdächtigen nach Diebstahl eines Pkw – Moosach

Am Donnerstag, 05.05.2022, gegen 22:30 Uhr, fuhr ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer mit einem Pkw Mini auf der Alfred-Drexel-Straße. Nachdem das Fahrzeug unbeleuchtet war und während der Fahrt mehrfach ins Stocken kam, erfolgte eine Anhaltung durch eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion 44 (Moosach).

Im Rahmen der darauffolgenden Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung des 36-jährigen Fahrzeugführers mit Wohnsitz in München. Des Weiteren wurde festgestellt, dass dieser nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt.

Noch während der laufenden Verkehrskontrolle begab sich eine 34-Jährige mit Wohnsitz in München zur Kontrollörtlichkeit und teilte den Polizeibeamten mit, dass es sich bei dem kontrollierten Fahrzeug um ihren Pkw handle. Sie hätte den Fahrzeugschlüssel zuvor verloren und sei nun auf die Kontrollsituation aufmerksam geworden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte der 36-jährige Tatverdächtige den Schlüssel zuvor aufgefunden und in der Folge den Pkw der 34-Jährigen entwendet. Der Fahrzeugschlüssel wurde vor Ort nach Überprüfung wieder an die 34-Jährige ausgehändigt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 36-Jährige wieder entlassen. Diesen erwarten nun Anzeigen wegen einer Trunkenheit im Verkehr, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Diebstahls eines Kraftfahrzeuges.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 54 (Kfz.-Delikte) und die Münchner Verkehrspolizei geführt.

650. Waffendelikt – Laim

Am Donnerstag, 05.05.2022, konnte ein Zeuge beobachten, wie ein zunächst unbekannter Mann beim Verlassen seines Fahrzeuges eine Schusswaffe in seinen Hosenbund steckte. Der Zeuge informierte daraufhin sofort den Polizeinotruf 110 und beobachtete den Mann weiter. Als dieser zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, legte er die Waffe in der Fahrertür ab und fuhr die Landsberger Straße stadteinwärts.

Kurz darauf wurde der Pkw des Mannes von mehreren Polizeistreifen unter Verwendung des Außenlautsprechers angehalten. Im Rahmen der Anhaltung agierten die Polizeibeamten auf Grund einer potentiellen Gefährdung durch die mitgeführte Schusswaffe unter Vorhalt der Dienstwaffen.

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 20-Jährigen mit Wohnsitz in München, welcher nach Auffinden der Waffe im Fahrerraum festgenommen wurde. Im Rahmen einer anschließend durch das Amtsgericht München angeordneten Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen wurde keine weiteren Waffen oder tatrelevante Gegenstände aufgefunden. Eine Überprüfung der Waffe ergab, dass es sich um eine Schreckschusspistole ohne erforderliches Prüfzeichen handelt.

Aus diesem Grund wurde der 20-Jährige wegen einem Verstoß gegen das Waffengesetz angezeigt sowie die Waffe inklusive Munition und Zubehör sichergestellt. Der 20-Jährige wurde nach erfolgter Vernehmung wieder entlassen.

Die Ermittlungen in diesem Fall werden vom Kommissariat 25 geführt.

651. Bilanz des Polizeipräsidiums München zum Bundesweiten Aktionstag „Fahrtüchtigkeit im Blick“ – Stadtgebiet/Landkreis München

Am Donnerstag, 05.05.2022, ab 04:00 Uhr bis Freitag, 06.05.2022, 04:00 Uhr, setzte das Polizeipräsidium München über 180 Polizeibeamte im Zusammenhang mit dem bundesweiten Aktionstag „Fahrtüchtigkeit im Blick“ ein. Es wurden insgesamt 50 feste Kontrollstellen im Stadtgebiet sowie im Landkreis München betrieben. Hierbei wurden 1.504 Pkw-Fahrende, 84 Radfahrende, 112 Fahrer und Fahrerinnen von E-Scootern, 57 Lkw-Fahrende und 45 Kraftradfahrende kontrolliert.

Bei den Kontrollen wurden insgesamt 79 Verkehrsverstöße festgestellt. Bei Zwölf Personen ergaben sich Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung. In acht Fällen konnten drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Fünf Verkehrsteilnehmer fuhren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis für das jeweilige Kraftfahrzeug und 53 Personen wurden im Zusammenhang mit Ablenkung während der Fahrt kontrolliert (u.a. aufgrund der Benutzung eines Mobiltelefons).

Neben der Ahndung von Verkehrsverstößen wurde war auch die Verkehrsprävention im Fokus des Aktionstages. Es wurden 499 aufklärende Verkehrsgespräche im Rahmen dieser Kontrollen mit verschiedenen Verkehrsteilnehmern geführt, insbesondere wurde hier über die Fahrtüchtigkeit informiert.

Neben den Verstößen mit Verkehrsbezug waren zudem weitere Verstöße zu verzeichnen. Hierbei handelte es sich um mehrere Ordnungswidrigkeiten sowie sechs Straftaten. Unter anderem konnten in zwei Fällen verbotene Gegenstände und in drei Fällen Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Abschließend zieht das Polizeipräsidium München eine positive Bilanz, insbesondere im Hinblick auf die sehr intensiven und informativen Gespräche, welche mit den einzelnen Verkehrsteilnehmern geführt wurden. Der Aktionstag hat aus der Sicht der Münchner Polizei ein Stück dazu beigetragen, die Verkehrssicherheit weiter zu steigern und bei vielen Verkehrsteilnehmern das Thema Fahrtüchtigkeit in den Fokus zu rücken.

652. Terminhinweis: (Wiederholung)

10. Landestag der Verkehrssicherheit sowie Straßenfestival der Bayerischen Polizei

Am Samstag, 07.05.2022, veranstaltet das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration gemeinsam mit dem Polizeipräsidium München und unter Beteiligung aller bayerischen Polizeipräsidien von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr den 10. Landestag der Verkehrssicherheit auf dem Odeonsplatz/Ludwigstraße.

Es werden viele interaktive Vorführungen sowie Aktionen dargeboten, die das Aufgaben-spektrum der Bayerischen Polizei darstellen. Zudem gibt es ein vielfältiges Bühnenpro-gramm (z.B. Vorführung des Instituts für Rechtsmedizin sowie weitere informative Bei-träge). Das Bayerische Polizeiorchester wird für die musikalische Unterhaltung sorgen.

Der 10. Landestag der Verkehrssicherheit wurde in den letzten beiden Jahren pandemie-bedingt ausgesetzt, umso mehr freut sich die Polizei München, dieses Jahr wieder ein vielfältiges Programm unter anderem zum Thema „Fahrtüchtigkeit im Blick“ durchführen zu können. Allen Besucherinnen und Besuchern steht hier ein umfangreiches Angebot für alle Altersgruppen zum Mitmachen und Ausprobieren zur Verfügung.

Neben der Polizei engagieren sich auch viele Partner, die ein abwechslungsreiches Informationsangebot zum Themenbereich Verkehrssicherheit anbieten.

Die Polizei München lädt Sie herzlich ein, am Aktionstag teilzunehmen und sich um-fassend zu informieren und sich von den Darbietungen unterhalten zu lassen.

Weitere Informationen zum Landestag für Verkehrssicherheit finden Sie hier:

https://www.polizei.bayern.de/aktuelles/veranstaltungen/029133/index.html