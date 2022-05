KARLSTEIN A. MAIN, OT GROßWELZHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe der Woche ist ein Unbekannter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingestiegen. Es wird davon ausgegangen, dass der Täter hierbei ein geöffnetes Fenster genutzt hat. Die Polizei hofft nun auch auf Zeugenhinweise.



Dem aktuellen Ermittlungsstand nach hat sich der Einbruch in die Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mozartstraße zwischen Sonntag, 08:30 Uhr, und Donnerstag, 11:20 Uhr, ereignet. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass ein Unbekannter sich über ein geöffnetes Fenster Zutritt zu der Wohnung verschafft hat. Der genaue Tattag konnte noch nicht abschließend geklärt werden, das Fenster war an den betroffenen Tagen jeweils von 08:00 Uhr bis 10:00 Uhr zum Lüften geöffnet. Die Täter entwendeten Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro.



Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hofft nun insbesondere auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung:

Wer konnte zwischen Sonntag und Donnerstag, jeweils von 08:00-10:00 Uhr, an einem geöffneten Fenster in der Mozartstraße Personen feststellen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.