HOF. Nachdem am vergangenen Wochenende zwei Personengruppen aneinander gerieten und in dessen Verlauf ein 18-jähriger Mann aus Hof schwer mit einem Messer verletzt wurde, führten die umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof nun zu drei Tatverdächtigen. Die Heranwachsenden sitzen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof in Untersuchungshaft.

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hof und des Polizeipräsidiums Oberfranken

In der Nacht von Freitag, 29. April, auf Samstag, 30. April, sollen zwei 18 und 25 Jahre alte Männer aus Hof im Bereich der dortigen Luftbrücke auf eine dreiköpfige Personengruppe getroffen sein. Zusammen liefen sie um kurz nach 1 Uhr nachts in Richtung Bahnhofsvorplatz. Wenige Zeit später entbrannte unter den jungen Männern eine zunächst verbale Streitigkeit, die schnell in eine handgreifliche Auseinandersetzung mündete. In dessen Verlauf sollen drei Männer, zwei afghanische Heranwachsende und ein 18-Jähriger mit albanischer Herkunft, auf die Hofer eingeschlagen und diese zu Boden gestoßen haben. Der 18-Jährige steht im Verdacht, anschließend zu einem mitgeführten Messer gegriffen und mehrmals auf den am Boden liegenden gleichaltrigen Hofer eingestochen zu haben.

Der Geschädigte erlitt durch die Stiche lebensbedrohliche Verletzungen im Rücken, da insbesondere die Lunge verwundet worden war. Erstverständigten Kräften der Bundespolizei gelang es, die Blutungen unter Kontrolle zu bringen, bis der Rettungsdienst den Geschädigten vor Ort stabilisieren und in ein Krankenhaus bringen konnte. Er wurde noch in der Nacht operiert und befindet sich aktuell auf dem Weg der Besserung.

Währenddessen fahndete eine Vielzahl an Polizeikräften nach den geflüchteten Männern, deren Identität zunächst nicht bekannt war. Über eine Stunde kreiste zudem ein Polizeihubschrauber über dem Bahnhofsviertel und unterstützte die Einsatzkräfte am Boden - in der Nacht jedoch ohne Erfolg. Erst durch die kriminalpolizeilichen Ermittlungen und Erkenntnisse aus den zahlreichen Vernehmungen, kamen die Kriminalbeamten im Wochenverlauf auf die Spur der drei Tatverdächtigen.

Zusammen mit Spezialeinsatzkräften aus Mittelfranken und dem Bayerischen Landeskriminalamt konnte der Aufenthaltsort der drei jungen Männer lokalisiert werden. In der Nähe des Bahnhofs in Marktredwitz schlugen die Einsatzkräfte am Donnerstag schließlich zu und nahmen alle drei Verdächtigen fest.

Am heutigen Freitagvormittag erging gegen sie, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof, Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des gemeinschaftlich begangenen versuchten Totschlags. Sie befinden sich nun in unterschiedlichen Haftanstalten.

Indes gehen die Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof weiter. Insbesondere die Frage nach dem Motiv hinter dem Angriff und warum dieser derart aus dem Ruder gelaufen ist, beschäftigt die Kriminalbeamten sowie Staatsanwaltschaft Hof.