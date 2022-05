PASSAU. Im Zeitraum vom 25.04.2022 bis 01.05.2022 fanden unter Federführung der Wasserschutzpolizei Hamburg die ersten bundesweiten Aktionstage „Gewässer- und Umweltschutz“ - kurz „BAGU“ statt.

Die Wasserschutzpolizei Passau überwachte dabei die Einhaltung der Umweltstandards in der Berufsschifffahrt und wurde dabei tatkräftig vom Landesamt für Umwelt unterstützt. Vertreter dieser Behörde nahmen an einem Kontrolltag in Passau teil und kümmerten sich im Nachgang auch um die Analysen sichergestellter Wasserproben aus Schiffskläranlagen.

Insgesamt wurden in den sieben Tagen zwei Gütermotorschiffe und elf Fahrgastkabinenschiffe genauer unter die Lupe genommen. Ein großes Anliegen war dabei die ordnungsgemäße Funktion der Bordkläranlagen und der Sammeltanks. Da bei zwei Kreuzfahrtschiffen das Filtrat, welches nach der Klärung in die Donau geleitet wird, aufgrund des Geruchs und der Verfärbung auffällig war, wurden entsprechende Proben entnommen. Das endgültige Analyseergebnis steht noch aus.

Bei einem weiteren unter Schweizer Flagge fahrendem Kreuzfahrtschiff war bereits bei der ersten Sichtprüfung klar, dass das Abwasser des Schiffs nahezu ungeklärt in die Donau eingeleitet wurde. Die Anlage war zwar grundsätzlich in technisch gutem Zustand, es lag aber offenbar ein gravierender Bedienfehler vor. Eine weitere Einleitung wurde daher unterbunden, die Kläranlage beprobt und ein Strafverfahren wegen Verdacht des Unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Abfällen eingeleitet.

Bei einem Güterschiff wurden nicht nur fehlende Bescheinigungen festgestellt, es befanden sich auch erhebliche Umschlagsrückstände auf dem Gangbord. Dies sollte natürlich nicht der Fall sein, da diese Perlitrückstände auch nicht in der Donau landen sollten.

Vorbehaltlich der noch ausstehenden Analyseergebnisse werden derzeit sieben Ordnungswidrigkeiten- und eine Strafanzeige bearbeitet. Auch in Zukunft werden derartige Aktionen durchgeführt, damit „unsere Donau“ sauber bleibt.

Medienkontakt: Michael Emmer, Kriminalhauptkommissar, Verkehrspolizeiinspektion Passau, Tel: 0851 9511-5001