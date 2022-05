TEUBLITZ, LKR. SCHWANDORF. Am 05. Mai 2022 kam es zu einem Brand in einer sozialtherapeutischen Einrichtung. Die Bewohner blieben unverletzt. Der dortige Sozialraum wurde durch den Brand beschädigt.

Aus bislang ungeklärter Ursache brach am 05. Mai 2022 gegen 01:25 Uhr, in einer Wohnanlage in Teublitz ein Feuer aus. Der Brand ereignete sich im Sozialraum der Einrichtung und wurde durch eine Betreuerin aufgrund des ausgelösten Brandalarms bemerkt. Die betroffenen Bewohner konnten aus dem Gebäudeteil gebracht werden und blieben glücklicherweise unverletzt. Sie konnten allesamt nach Löschung des Brandes in ihre Unterkünfte zurückkehren.

Der dortige Sozialraum wurde durch den Brand beschädigt. Die Sachschadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die freiwilligen Feuerwehren der Umkreisgemeinden unterstützten die Feuerwehr Teublitz bei der Brandbekämpfung. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen unter Einsatz von speziell geschulten Brandermittlern aufgenommen.