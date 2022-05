ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Zusammenhang mit einem möglichen Sexualdelikt ist die Kriminalpolizei Aschaffenburg dringend auf der Suche nach der Fahrerin eines roten Renault Clio mit Offenbacher Zulassung. Diese hat die 24-Jährige Geschädigte in den frühen Morgenstunden des Donnerstags bei der Alzenauer Polizei abgesetzt.



Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde eine 24-Jährige über einen längeren Zeitraum in einem noch unbekannten Wohnhaus festgehalten und hier auch Opfer eines Sexualdelikts. Der genaue Tathergang ist noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. In den frühen Morgenstunden des Donnerstages gelang der Frau schließlich die Flucht aus dem Haus.



Unmittelbar nach dem Verlassen des Wohnhauses konnte die Geschädigte die Fahrerin eines roten Renault Clio mit Offenbacher Zulassung anhalten und in deren Fahrzeug steigen. Die noch unbekannte Zeugin setzte die 24-Jährige schließlich gegen 05:15 Uhr bei der Polizeiinspektion in Alzenau ab und fuhr im Anschluss direkt weiter.



Die weiteren Ermittlungen hat noch vor Ort die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernommen. Die Beamten hoffen nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung und insbesondere auf die Fahrerin des genannten Pkws, da diese vor allem Angaben zu dem möglichen Tatort geben könnte.



Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 mit der Kriminalpolizei in Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.