0864 - Raubüberfall auf Geldinstitut

Bärenkeller - Am Donnerstag, den 05.05.2022, betrat ein bis dato unbekannter Mann gegen 09:15 Uhr eine Bankfiliale in der Wertinger Straße und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Nachdem ihm dieses durch die Angestellten der Bank ausgehändigt wurde, floh der Mann mit der Beute im niedrigen vierstelligen Bereich auf dem Fahrrad in östlicher Richtung auf der Hirblinger Straße stadteinwärts. Bei den folgenden Fahndungsmaßnahmen waren eine Vielzahl an Einsatzkräften aus dem gesamten Stadtgebiet und ein Polizeihubschrauber eingebunden. Auf dem Fluchtweg konnte dann die zurückgelassene Oberbekleidung und die Tatwaffe aufgefunden werden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich

Ca. 40- 50 Jahre alt

Ca. 165 - 170 cm groß

Südländische Erscheinung

Dreitagebart

Schlanke Statur

Die Aussprache wurde von Zeugen als „schlampiges Süddeutsch“ beschrieben

Bekleidet war der Täter mit einem grauen Kapuzenpulli, einer blauen Jeanshose, einer grauen Mütze, grauen Handschuhen, einer weißen FFP2-Maske und schwarzen Turnschuhen mit weißen Sohlen (vermutlich vom Hersteller „Nike“)

Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die Angaben zu dem Täter oder der Tat machen können, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden.

0865 - Anrufswelle - Betrüger am Telefon

Stadtgebiet Augsburg - Im Laufe des gestrigen Mittwochs (04.05.2022) kam es vermehrt zu betrügerischen Anrufen im Stadtgebiet. Betroffen waren die Innenstadt sowie die Stadtteile Hochfeld, Haunstetten, Spickel, Hammerschmiede, Firnhaberau und Lechhausen.

Die Betrüger versuchten mit den unterschiedlichsten Maschen an das Vermögen der potentiellen Opfer zu gelangen. Wie üblich wurden vorwiegend lebensälter Anwohnerinnen und Anwohner aus Augsburg kontaktiert.

Bei einer 72-jährigen Lechhauserin rief die vermeintliche „Bankenaufsicht“ an. Die Angerufene war bereits bei der eingehenden Rufnummer misstrauisch und konfrontierte den männlichen Anrufen nach kurzem Telefonat mit Betrugsvorwürfen. Nachdem die resolute Dame den Betrüger nicht zu Wort kommen ließ, legte dieser schnell auf.

„Frank Neumann“ von der „Sicherheitsabteilung der Bank“ rief bei einem 79-jährigen Anwohner aus der Firnhaberau an und teilte diesem mit, dass jemand mit der Bankkarte des Angerufenen versucht haben soll einen höheren Geldbetrag abzuheben. Nachdem der Angerufene seine Karte erst kurz zuvor noch in Händen gehalten hatte, wurde er zurecht misstrauisch. Der 79-Jährige stellte Rückfragen, wonach der vermeintliche Herr Neumann das Gespräch beendete. Auf die gleiche Masche fiel auch eine 74-Jährige aus der Hammerschmiede nicht rein und machte keine Angaben gegenüber dem Betrüger.

Bei einem 80-jährigen Bewohner der Innenstadt meldete sich via Telefon vermeintlich die „Staatsanwaltschaft der Abteilung KK14‘“ und versuchte die üblichen Masche, nämlich das angeblich bei einem Täter ein Zettel mit dem Namen des Angerufenen gefunden worden sei.

Auch im Stadtteil Haunstetten riefen falsche Kripobeamte an und berichteten von einem angeblichen Einbruch in der Nachbarschaft. Die 64-jährige Anwohnerin ließ sich hiervon jedoch nicht beirren und beendete nach kurzer Zeit das Telefonat. Die gleiche Masche scheiterte ebenfalls bei einer 84-Jährigen und einer 78-Jährigen aus Haunstetten.

Trotz der unterschiedlichsten Betrugsmaschen erzielten die Täter keinen Erfolg. Die Angerufenen ließen sich nicht täuschen und legten ein gesundes Maß an Misstrauen an den Tag. Alle Betrugstaten des gestrigen Tages blieben im Versuchsstadium stecken und somit kam es auch nicht zur Weitergabe von sensiblen Daten oder Vermögensschäden.

Zur richtigen Verhaltensweise rät die Polizei:

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde / Bank an, von der die angebliche Amtsperson / Mitarbeiter kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde / Bank selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Weitere Tipps und Hinweise finden Sie unter: www.polizei-beratung.de

0866 - Unfallfluchten

Innenstadt - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (03.05.2022 - 04.05.2022), zwischen 20:00 Uhr bis 07:00 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht im Bereich der Argonstraße Höhe Hausnummer 7. Ein schwarzer Kia fuhr vermutlich ungebremst gegen einen am Straßenrand geparkten VW Golf. Der VW wurde durch den Aufprall auf einen dahinterstehenden Peugeot geschoben. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 und 2.000 Euro.

Um den genauen Unfallzeitpunkt feststellen zu können bittet die Polizeiinspektion Augsburg Süd um Zeugenhinweise. Hinweise bitte unter 0821/323-2710.



Lechhausen - Bereits am 03.05.2022 (Dienstag), zwischen 06:40 Uhr und 15:30 Uhr, parkte der Halter eines Skodas seinen Pkw im Firmenparkhaus in der Zugspitzstraße 140. Als der der Fahrzeugbesitzer zu seinem Pkw zurückkam, konnte er einen Streifschaden im Frontbereich feststellen. Der Sachschaden wurde mit 2.000 Euro beziffert. Ein Unfallverursacher ist derzeit nicht bekannt.

Zeugenhinweise werden von der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter 0821/323-2310 erbeten.



Innenstadt - Am 04.05.2022, gegen 12:00 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Augsburger mit einem Kleinkraftrad die Eserwallstraße stadtauswärts. Vor dem Zweiradfahrer fuhr ein Pkw. Im Bereich der Haltestelle „Rotes Tor“ wechselte dann ein Fahrzeug unvermittelt von der linken Fahrspur auf den Fahrstreifen für Rechtsabbieger, sodass der Pkw vor dem Zweirad stark abbremsen musste. Auch der 21-Jährige leitete eine Vollbremsung ein und stürzte daraufhin. Der Zweiradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Am Kleinkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Beide Pkw fuhren nach dem Fahrmanöver weiter. Möglicherweise wurde der Unfall von einem unbeteiligten Mann beobachtet. Dieser kam dem Gestürzten aus dem Bereich der Haltestelle zu Hilfe.

Der mögliche Unfallzeuge sowie weitere Zeugen werden gebeten sich unter 0821/323-2010 bei der Verkehrspolizei Augsburg zu melden.

0867 - Unerlaubte Probefahrt

Lechhausen - Am 04.05.2022 bemerkte ein aufmerksamer Anwohner in der Schillstraße Höhe Hausnummer 31, dass zur späten Stunde ein Bagger auf der dortigen Baustelle bewegt wurde. Nachdem es kurz vor Mitternacht war, teilte der Anwohner das seltsame Treiben der Polizei mit. Zwei unbekannte Täter waren mit dem Bagger einige Meter über das Gelände gefahren und hatten die Baggerschaufel bedient. Laut Mitteilung hatten sich die beiden abgewechselt, sodass jeder mal den Bagger führen konnte.

Bei Eintreffen der Polizei waren die beiden nicht mehr vor Ort. Der Bagger war ordnungsgemäß versperrt und unbeschädigt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unbefugtem Gebrauch von Kraftfahrzeugen eingeleitet.

Hinweise zur Tat bitte unter 0821/323-2310 an die Polizeiinspektion Ost.