639. Antisemitische Volksverhetzung – Ramersdorf

In den Abendstunden des Sonntag, 01.05.2022, verständigte der Fahrer eines Linienbusses (Linie 55) die Polizei über eine Auseinandersetzung im Fahrgastraum zwischen mehreren Personen.

Die daraufhin eingesetzten Polizeibeamten konnten an der angegebenen Einsatzörtlichkeit insgesamt mehrere Personen antreffen. Erste Ermittlungen ergaben, dass zuvor ein 51-Jähriger kurz vor der Haltestelle „Karl-Preis-Platz“ gegenüber mehreren anderen Fahrgästen deutlich wahrnehmbar u.a. antisemitische Äußerungen von sich gegeben hatte. Außerdem soll der 51-Jährige sympathisierende Aussagen über die Russische Föderation getroffen haben.

Mehrere Fahrgäste versuchten daraufhin den 51-Jährigen zum Verlassen des Linienbusses zu bewegen, wodurch ein Streit zwischen mehreren Personen entstand. Dieser wurden durch den Busfahrer wahrgenommen und der Linienbus angehalten sowie die Bustüren geöffnet. Beim zeitgleichen Ausstieg mehrerer Fahrgäste stürzte eine bis dahin unbeteiligte 75-Jährige und verletzte sich dabei. Sie wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen den 51-Jährigen wird nun wegen Volksverhetzung ermittelt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 44 (Staatsschutzdelikte) geführt.

640. Polizeieinsatz wegen einer randalierenden Person – Milbertshofen

In den Morgenstunden des Mittwoch, 04.05.2022 verständigte ein Anwohner im Bereich der Milbertshofener Straße über den Notruf 110 die Polizei über eine randalierende Person in der darunter liegenden Wohnung.

Gegenüber den polizeilichen Einsatzkräften zeigte sich der 47-jährige Bewohner kommunikativ nicht zugänglich und begann Haushaltsgegenstände von seinem Balkon zu werfen. Aufgrund der dadurch auch für weitere Personen entstehenden Gefahrensituation wurden weitere Einsatzkräfte hinzugezogen und die Wohnung zwangsweise geöffnet. Zudem wurde der Bereich unter dem betreffenden Balkon weiträumig abgesperrt.

Nachdem die eingesetzten Polizeibeamten die Wohnung betreten hatten, ergriff der 47-Jährige eine Glasflasche, um diese mutmaßlich nach den Einsatzkräften zu werfen. Er wurde daraufhin unter dem Einsatz eines Distanzelektroimpulsgerätes festgenommen und aufgrund seiner augenscheinlichen emotionalen Ausnahmesituation in ein Krankenhaus untergebracht.

Gegen ihn wird nun unter anderem wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

641. Größerer Polizeieinsatz nach Androhung einer Straftat – Neuperlach

Am Mittwoch, 04.05.2022, gegen 21:30 Uhr, verständigte eine Lehrkraft einer Schule im Münchner Süden die Münchner Polizei darüber, dass ein 16-Jähriger mit Wohnsitz in München gegenüber mehrerer Mitschüler bedrohliche Äußerungen getätigt hätte.

Nach aktuellem Ermittlungsstand hatte der 16-jährige Tatverdächtige sowohl in einem persönlichen Gespräch mit Mitschülern, als auch in einem Chatverlauf über einen Messenger-Dienst einen Sachverhalt mit einer potentiell gefährdenden Situation für den darauffolgenden Tag angekündigt.

Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München I die elterliche Wohnung des Tatverdächtigen in Neuperlach durchsucht und dieser festgenommen. Im Rahmen der Durchsuchung wurden mehrere Beweismittel (digitale Datenträger) sichergestellt. Waffen oder ähnliche gefährliche Gegenstände wurden nicht aufgefunden.

Gegen den 16-Jährigen wird wegen Bedrohung und Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermittelt. Er wird am heutigen Tag einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage im Polizeipräsidium München vorgeführt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kriminalfachdezernat 2 geführt.

642. Sturz eines Motorradfahrers; eine Person schwer verletzt – Nymphenburg

Am Donnerstag, 05.05.2022, gegen 01:45 Uhr, befuhr ein 63-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Piaggio Kraftrad die Menzinger Straße in Richtung stadtauswärts. Etwa auf Höhe der Dall`Armistraße kam der 63-Jährige im Bereich einer leichten Linkskurve aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Geh- und Radweg und kollidierte in der Folge mit einer Grundstücksmauer.

Durch die Kollision wurden sowohl das Kraftrad, als auch der 63-Jährige zurück auf die Fahrbahn geschleudert. Dort wurde dieser in der Folge durch einen Passanten aufgefunden.

Durch den Sturz wurde der 63-Jährige schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst zur stationären medizinischen Behandlung in Krankenhaus gebracht.

Am Kraftrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Im Verlauf der Unfallaufnahme musste die Menzinger Straße stadtauswärts für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

643. Zusammenstoß von Pkw und Pedelec; eine Person verletzt – Unterföhring

Am Mittwoch, 04.05.2022, gegen 18:20 Uhr, befand sich eine 24-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Pedelec am Gehweg der Münchner Straße an einer Fußgänger- und Fahrradfurt im Kreuzungsbereich mit der Ringstraße. Sie fuhr über die Fahrbahn der Münchner Straße und dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Mazda Pkw, mit dem ein 61-Jähriger mit Wohnsitz in Landkreis München auf dieser Straße fuhr.

Der Pkw stieß frontal mit dem Pedelec zusammen, wodurch die 24-Jährige über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe geschleudert wurde. Danach fiel sie auf die Fahrbahn. Bei diesem Unfall wurde sie schwer verletzt. Sie wurde vom zwischenzeitlich alarmierten Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat vor Ort die Ermittlungen zur Klärung des Ablaufs des Unfalls aufgenommen.

Nach den ersten Erkenntnissen fuhr die 24-Jährige bei einem für sie geltenden Rotlicht über die Fahrbahn, auf der der 61-Jährige bei Grünlicht geradeaus fuhr. Zum Unfallzeitpunkt herrschte starker Regen.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 6.000 Euro.

644. Einbruch in Wohnung – Olympiapark

Im Zeitraum von Freitag, 29.04.2022, 05:00 Uhr, bis Dienstag, 03.05.2022, 20:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täterinnen oder Täter Zutritt zu einer Wohnung im ersten Obergeschoss in einer Wohnanlage im Bereich des Olympiaparks.

Nach aktuellem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass sich die Täter zunächst auf den Balkon begaben und in der Folge über die Balkontür in die Wohnräumlichkeiten eindrangen.

Im Anschluss entwendeten die Täter Bargeld in Höhe von mehr als tausend Euro und entfernten sich unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Die Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte).

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Connollystraße, Helene-Mayer-Ring und Lerchenauer Straße sowie U-Bahnhof Olympiazentrum Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

645. Festnahme eines Tatverdächtigen nach sexueller Belästigung – Trudering

Am Mittwoch, 04.05.2022, gegen 18.10 Uhr, belästigte ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Mann eine 31-jährige Angestellte eines Supermarktes in der Wasserburger Landstraße zunächst verbal. In der Folge näherte sich der unbekannte Täter der 31-Jährigen trotz Aufforderung dies zu unterlassen und fasste dieser an das Gesäß.

Die Tathandlung konnte durch eine weitere Angestellte des Supermarktes wahrgenommen werden, welche daraufhin den Polizeinotruf 110 verständigte.

Der Tatverdächtige, ein 37-Jähriger mit Wohnsitz in München, konnte durch eine Streifenbesatzung der Münchner Polizei noch im Bereich des Supermarktes festgenommen werden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde dieser wieder entlassen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) geführt.

646. Terminhinweis:

10. Landestag der Verkehrssicherheit sowie Straßenfestival der Bayerischen Polizei

Am Samstag, 07.05.2022, veranstaltet das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration gemeinsam mit dem Polizeipräsidium München und unter Beteiligung aller bayerischen Polizeipräsidien von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr den 10. Landestag der Verkehrssicherheit auf dem Odeonsplatz/Ludwigstraße.

Es werden viele interaktive Vorführungen sowie Aktionen dargeboten, die das Aufgaben-spektrum der Bayerischen Polizei darstellen. Zudem gibt es ein vielfältiges Bühnenpro-gramm (z.B. Vorführung des Instituts für Rechtsmedizin sowie weitere informative Bei-träge). Das Bayerische Polizeiorchester wird für die musikalische Unterhaltung sorgen.

Der 10. Landestag der Verkehrssicherheit wurde in den letzten beiden Jahren pandemie-bedingt ausgesetzt, umso mehr freut sich die Polizei München, dieses Jahr wieder ein vielfältiges Programm unter anderem zum Thema „Fahrtüchtigkeit im Blick“ durchführen zu können. Allen Besucherinnen und Besuchern steht hier ein umfangreiches Angebot für alle Altersgruppen zum Mitmachen und Ausprobieren zur Verfügung.

Neben der Polizei engagieren sich auch viele Partner, die ein abwechslungsreiches Informationsangebot zum Themenbereich Verkehrssicherheit anbieten.

Die Polizei München lädt Sie herzlich ein, am Aktionstag teilzunehmen und sich umfassend zu informieren und sich von den Darbietungen unterhalten zu lassen.