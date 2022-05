BAMBERG. Schwerste Verletzungen erlitt eine 43-jährige Radfahrerin am Mittwochmorgen in Bamberg, nachdem sie von einem Lastwagen erfasst und überrollt wurde.



Am Mittwochvormittag, gegen 8 Uhr, fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Lkw von der Zollnerstraße kommend in stadtauswärtige Richtung. An der Kreuzung zum Berliner Ring wollte er nach rechts abbiegen und erfasste eine 43-jährige Radfahrerin.

Die Bambergerin wurde schwerstverletzt. Einer Polizeistreife, die bereits wenige Minuten nach dem Unfall vor Ort war, gelang es durch das Anlegen eines sogenannten „Tourniquet“ lebensbedrohliche Blutungen zu stoppen. Die 43-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in den Schockraum einer Bamberger Klinik verbracht und sofort einige Stunden notoperiert. Lebensgefahr besteht nach derzeitiger Einschätzung nicht mehr.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung des Unfallhergangs ein Gutachter zur Unfallstelle gerufen. Für die Dauer des Rettungseinsatzes und der darauf folgenden Unfallaufnahme war der Berliner Ring in Richtung Süden bis etwa 12 Uhr gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Was ist eigentlich ein Tourniquet?

Ein Tourniquet ist ein Abbindesystem zur Stauung oder kurzzeitigen Unterbrechung des Blutflusses in Notsituationen. Es kann an allen Extremitäten angelegt werden und ist nach einem Druckverband die nächste Möglichkeit, um Blutungen zu versorgen.

Erste-Hilfe-Ausbildung für Polizisten

Unsere Kolleginnen und Kollegen frischen jedes Jahr ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse auf, da eine notwendige Handlungssicherheit nur durch regelmäßige Fortbildungen erreicht werden kann. Das Tourniquet ist ein fester Bestandteil jedes Streifenwagens.