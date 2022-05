BURGLENGENFELD. Polizeipräsident Norbert Zink stellte am 5. Mai 2022 den Interimsleiter der Polizeiinspektion Burglengenfeld, Kriminalhauptkommissar Sebastian Lintl, vor. Zugleich informierte er über die vorübergehende Verwendung vom eigentlichen Leiter der Polizeiinspektion, Ersten Polizeihauptkommissar Heiko Sedelmaier.

Bei einem Besuch bei der Polizeiinspektion Burglengenfeld stellte Polizeipräsident Norbert Zink den neuen Leiter der Polizeiinspektion Burglengenfeld, Kriminalhauptkommissar Sebastian Lintl, vor. Lintl leitet die Geschicke der Polizeiinspektion im Städtedreieck seit 1. Mai 2022 für die Dauer von sechs Monaten im Rahmen eines oberpfalzweiten Personalauswahl und -entwicklungsverfahrens. Die halbjährige Station als Leiter einer Polizeiinspektion bildet hierbei den Abschluss eines mehrjährigen Verfahrens für einen Aufstieg in die vierte Qualifikationsebne (ehemals höherer Dienst). Polizeipräsident Zink bescheinigte Lintl, dass sich dieser „durch seine vielseitige Vorerfahrung das notwendige Rüstzeug für diese anspruchsvolle Aufgabe erarbeitet hat.“

Weiter erläuterte der Polizeipräsident im Rahmen des Besuchs die vorübergehende Verwendung des ebenfalls anwesenden Ersten Polizeihauptkommissar Heiko Sedelmaier. Dieser ist seit 1. Mai 2020 Leiter der Polizeiinspektion Burglengenfeld und wurde mit Wirkung vom 1. Mai 2022 für sechs Monate zum Polizeipräsidium Oberpfalz in Regensburg abgeordnet. Der Polizeipräsident bedankte sich bei Sedelmaier für seine „spontane Übernahme von Aufgaben innerhalb des Polizeipräsidiums Oberpfalz“. Sedelmaier wird nach der halbjährigen Führungsbewährung Lintls wieder an seinen angestammten Dienstposten in Burglengenfeld zurückkehren.

Abschließend bedankte sich Polizeipräsident Zink bei den anwesenden Vertretern der Dienststelle für ihre langjährige gute und professionelle Arbeit zum Schutz aller Bürgerinnen und Bürger des Zuständigkeitsbereichs der Polizeiinspektion Burglengenfeld. „Durch Ihren täglichen Einsatz schaffen Sie es, den Sicherheitsstandard hoch zu halten und so für alle Einwohner in Ihrem Dienstgebiet die Lebensqualität zu steigern“, so Zink bei der Veranstaltung.

Werdegang KHK Sebastian Lintl

Lintl begann seine Karriere bei der bayerischen Polizei 2009 mit der Ausbildung in der zweiten Qualifikationsebene (ehemals mittlerer Dienst) bei der Bereitschaftspolizei in Eichstätt. Nach der Ausbildung wurde Lintl zum Polizeipräsidium München versetzt. Dort leistete er für sechs Monate Dienst, ehe er im August 2012 kündigte, um unmittelbar im Anschluss mit dem Studium in der Laufbahn der dritten Qualifikationsebene (ehemals gehobener Dienst) an der Fachhochschule für den öffentlichen Dienst, Fachbereich Polizei, in Sulzbach-Rosenberg zu beginnen. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Studiums wurde Lintl 2014 erneut zum Polizeipräsidium München versetzt. 2019 schaffte Lintl den Sprung in sein Heimatpräsidium Oberpfalz und leistete fortan Dienst bei der Polizeiinspektion Regenstauf. Im November 2019 begann Lintl mit dem Personalauswahl und –entwicklungsverfahren für den Aufstieg in die vierte Qualifikationsebene. Im Rahmen dieses Verfahrens leistete er Dienst bei der Polizeiinspektion Regensburg Süd, Kriminalpolizeiinspektion Regensburg, dem Polizeipräsidium Oberpfalz und der Polizeiinspektion Amberg. Der 32 Jahre alte Kriminalhauptkommissar lebt im Stadtgebiet Regensburg.