0856 - Kundgebung samt Aufzug

Innenstadt - Wie in anderen Städten fand auch in Augsburg am gestrigen Dienstag (03.05.2022) gegen 18 Uhr im Bereich des Rathausplatzes eine Eilversammlung zum Thema: „Gegen Polizeigewalt“ statt. Die Versammlung war bei der zuständigen Dienststelle am Vortag als stationäre Demonstration angemeldet worden.

Nach Redebeiträgen kam es zu einem spontanen Kundgebungsmarsch durch die Innenstadt in Richtung der Polizeiinspektion Augsburg Mitte. Der Aufzug umfasste etwa 100 Personen und wurde von Polizeikräften begleitet. Auf dem Aufzugsweg mussten einige Straßen für den Verkehr und zum Schutz der Versammlungsteilnehmer gesperrt werden.

Aufgrund des Aufzugs und der polizeilichen Absperrungen kam es zu Verkehrsbehinderungen. Vereinzelt kam es zu beleidigenden Aussprüchen gegenüber den eingesetzten Beamten, sodass jeweils Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung eingeleitet wurden.

0857 - Autofahrer mit hohem Promillewert

B17 / Augsburg / FR Süden - Am 03.05.2022 bemerkte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer, dass ein schwarzer Toyota in Schlangenlinien fuhr und verständigte die Polizei.

Aufgrund des mitgeteilten Kennzeichens konnte ein 51-jähriger Fahrzeugführer durch die eingesetzten Beamten an der Wohnadresse angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt.

0858 - Betrugsversuche via Telefon

Göggingen - Am gestrigen Dienstag (03.05.2022) meldete sich ein vermeintlicher Rechtsberater der Bank telefonisch bei einer 78-jährigen Augsburgerin. Der Anrufer teilte mit, dass vom Konto der Frau eine Abbuchung in Höhe von 2000 Euro erfolgt sei. Grund hierfür sei eine Bestellung bei einem Online-Versandhaus gewesen. Nachdem die 78-Jährige jedoch nichts bestellt hatte, wollte der Anrufer die Personalien der Frau zur Stornierung der Buchung wissen. Hier wurde die Kontoinhaberin jedoch zurecht misstrauisch, gab keine persönlichen Daten an und beendete das Telefonat. Zu einer Datenweitergabe oder einem Vermögensschaden kam es folglich nicht.

Ebenfalls am Dienstag erhielt eine 80-jährige Anwohnerin aus Göggingen von einer ihr unbekannten Telefonnummer eine SMS. Der unbekannte Versender gab vor, der Sohn der Frau zu sein und eine neue Handynummer zu haben. Die 80-Jährige verhielt sich richtig, legte auf und sprach mit der Familie über den Vorfall. Die Schwiegertochter konnte daraufhin klarstellen, dass es sich um einen Betrugsversuch handelt.

Die Polizei weist darauf hin, dass bei unbekannten Rufnummern Vorsicht geboten sein kann. Antworten Sie nicht sofort und klicken Sie keine übersendeten Links an.

Weitere Tipps und Hinweise zu dieser und anderen Betrugsmaschen finden Sie unter www.polizei-beratung.de/themen-nd-tipps/betrug/ .

0859 - Geparkter Pkw beschädigt - Unfallflucht

Lechhausen - Am 03.05.2022, zwischen 18:15 Uhr und 18:37 Uhr, parkte eine Fahrzeughalterin ihren blauen 3er BMW auf dem Parkplatz in der Brixener Straße 1. Nach dem Einkauf konnte die Halterin feststellen, dass die hintere Stoßstange des geparkten Pkw beschädigt worden war. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen das Heck des BMW stieß.

Hinweise zu einem möglichen Unfallverursacher werden unter 0821/323-2310 von der Polizeiinspektion Augsburg Ost entgegengenommen.

0860 - Angriff auf Polizeibeamte

Kriegshaber - Am Dienstag, 03.05.2022, sollte ein 31-Jähriger aufgrund eines psychischen Ausnahmezustands in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mann litt jedoch unter starken Stimmungsschwankungen und versuchte schreiend einen Polizeibeamten gezielt mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Der Angriff konnte jedoch noch rechtzeitig abgewehrt werden, sodass es zu keiner Verletzung kam.

Aufgrund des aggressiven und unberechenbaren Verhaltens musste der 31-jährige Mann zur Sicherheit der Beamten gefesselt werden und leistete hierbei erheblichen Widerstand. Nach großer Kraftanstrengung konnte der Mann in die Einrichtung eingeliefert werden. Alle Einsatzkräfte blieben unverletzt.

Gegen den 31-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet.