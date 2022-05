KARLSTADT, LKR. MAIN-SPESSART. Seit Sonntagabend wird ein 26-jähriger Mann vermisst, der sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizeiinspektion Karlstadt hofft bei der Suche nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 26-jährige Andreas Hofmann wurde letztmals am Sonntagabend gegen 19:00 Uhr durch seine Eltern in deren Wohnanwesen in der Riemenschneiderstraße gesehen. Seitdem fehlt von dem jungen Mann jede Spur. Nachdem sämtliche Suchmaßnahmen der Polizeiinspektion Karlstadt ergebnislos verlaufen sind und nicht auszuschließen ist, dass der Vermisste sich in einer hilflosen Lage befindet, wird nun auch die Bevölkerung mit in die Fahndung einbezogen.

Andreas Hofmann kann wie folgt beschrieben werden:

180 cm groß

schlank

muskulös

kurze blonde Haare

zur Bekleidung nichts bekannt

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder den Vermissten seit Sonntagabend gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 09353/97410 mit der Polizeiinspektion Karlstadt in Verbindung zu setzen.