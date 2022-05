OBERFRANKEN. Das Verkehrssicherheitsprogramm 2030 „Bayern mobil – sicher ans Ziel“ stellt am bundesweiten Aktionstag am 5. Mai 2022 die Fahrtüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer in den Mittelpunkt. Auch das Polizeipräsidium Oberfranken beteiligt sich an der Kontrollaktion mit der Zielsetzung das höchstmögliche Maß an Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Die Polizei Oberfranken nimmt am bundesweiten Kontrolltag teil

Am 5. Mai findet der bundesweite Kontrolltag „sicher.mobil.leben – Fahrtüchtigkeit im Blick“ statt. Die Verkehrssicherheitsaktion beginnt länderübergreifend um 4 Uhr und endet nach 24 Stunden. Rund 200 Einsatzkräfte der Polizei werden an insgesamt 66 stationären Kontrollstellen vertreten sein und mobile Kontrollen mit dem Fokus auf die Fahrtüchtigkeit durchführen.

Außerdem beteiligen sich neben dem ADAC bundesweit der DVR, die DVW, der B.A.D.S., der Deutsche Brauerbund, die Bundesinnung der Hörgeräteakustiker sowie der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen an der Aktion.

Fahrtüchtigkeit - die Grundregeln kurz und knapp

DON’T DRINK AND DRIVE!

Um als Fahrzeugführerin und Fahrzeugführer im Bruchteil einer Sekunde reagieren zu können heißt es: Nüchtern bleiben!

Dein TRIP: OHNE DROGEN!

Auch einmaliger Drogenkonsum hat negative Auswirkungen auf die Fahrfähigkeit. Besonders gefährlich ist der sogenannte Mischkonsum, also die Kombination verschiedener Drogen oder die Mischung mit Alkohol.

MACH mal PAUSE – Ausgeschlafen ans Ziel!

Müdigkeit vermindert unsere Aufmerksamkeit und Reaktionsfähigkeit ähnlich wie Alkohol: Nach 17 Stunden ohne Schlaf fahren wir, als hätten wir 0,5 Promille.

BEHALTE DEN DURCHBLICK – SPITZ DIE OHREN!

Fehlende akustische oder visuelle Eindrücke und Ablenkung können sich im Straßenverkehr lebensgefährlich auswirken.

E_Bike und Co. ERST AUSPROBIEREN – DANN FAHREN!

E-Bike und Roller haben keinen Airbag. Durch eigene Vernunft erhöhen Sie ihre Sicherheit!

VERKEHRSSICHERHEIT – ALLE HELFEN MIT!

Jeder trägt selbst die Verantwortung für seine Verkehrstüchtigkeit. Eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr lebt von gegenseitiger Rücksichtnahme und dem Bewusstsein, dass jeder auf den anderen im Verkehr achtet.

Weitere Informationen zum bayernweiten Präventionsprogramm und zur diesjährigen Schwerpunktaktion sind auf der Internetseite https://www.sichermobil.bayern.de/gewinnspiel/ ersichtlich.