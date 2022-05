HALDENWANG. Eine vermeintliche Tochter bittet um Geld. Und bekommt dieses auch. Opfer überweist vierstelligen Eurobetrag.

Der Fall

Am Montagabend erhielt eine Frau eine Textnachricht über eine bekannte Messenger-App. Der Nachrichtenschreiber gab sich als Tochter der Frau aus. Scheinbar wäre das Handy der Tochter kaputt, weshalb sie ein neues Telefon hätte und von einer unbekannten Nummer schreiben würde. Die vermeintliche Tochter bat die Geschädigte, für sie eine Überweisung zu tätigen. Auf dem neuen Handy würde das Onlinebanking noch nicht funktionieren. Die Geschädigte überwies daraufhin einen vierstelligen Betrag auf ein Konto einer Bank in Berlin. Am Dienstagmorgen unterhielt sie sich mit ihrem Mann über die Überweisung. Der Mann wurde bei der Erzählung misstrauisch. Er riet, die tatsächliche Tochter nach der Überweisung zu fragen. Erst dann stellte sich für die Geschädigte heraus, dass sie einem Betrüger aufgesessen ist. Die verständigte Polizei führt die Ermittlungen in diesem Fall.

Die Polizei rät dringend

Halten Sie telefonische Rücksprache mit den Angehörigen. Probieren Sie den Kontakt über die bekannte Telefonnummer und fragen Sie nach, ob die Geldbitte den Tatsachen entspricht. Tätigen Sie vorher keine Überweisung.

Sollten Sie Zweifel an der Identität haben, rufen Sie die Polizei. Diese wird für Sie prüfen, ob eine strafbare Handlung vorliegt und wird gegebenenfalls ein Anzeigeverfahren einleiten.

Sichern Sie gegebenenfalls den Chatverlauf durch Screenshots, da die Nachrichten im Nachgang durch die Betrüger gelöscht werden.

(PI Burgau)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).