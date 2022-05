LKR. REGENSBURG. Callcenter-Betrüger waren letzte Woche im Landkreis aktiv. Aufmerksame Bankmitarbeiter erkannten den Betrugsversuch und konnten die Übergabe von über 60.000 Euro an die Betrüger verhindern.

In der letzten Woche wurde eine 78-jährige Frau aus dem östlichen Landkreis Regensburg telefonisch von falschen Polizeibeamten kontaktiert. Die Betrüger forderten über 60.000 Euro, da die Tochter der Frau einen schweren Unfall verursacht hätte. Durch die Aufmerksamkeit der Bankangestellten, welche die Betrugsmasche erkannten, konnte auch die Seniorin am Schalter über den Callcenter-Betrug informiert werden und die Übergabe des Geldes so verhindert werden.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Wenden Sie sich an die Polizei, wenn Sie einen derartigen Anruf erhalten.

Hier die wichtigsten Tipps der Polizei gegen falsche Polizeibeamte:

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen in der Nähe. Legen Sie einfach auf!

Die Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

Rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück!

Übergeben Sie nie Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte!

Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! Im Zweifel ...110 wählen!

Die Erreichbarkeiten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen finden Sie unter:

https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/kriminalpolizeiliche-beratungsstellen/006229/index.html