633. Öffentlichkeitsfahndung nach dem Täter einer gefährlichen Körperverletzung – Laim

-siehe Medieninformation vom 16.03.2022, Nr. 377

Wie bereits berichtet, wurde ein 20-Jähriger am Sontag, 13.03.2022 bei einer körperlichen Auseinandersetzung vor einer Diskothek im Bereich der Landsberger Straße mit einem (noch unbekannten) spitzen Gegenstand verletzt und musste deshalb in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Die Ermittlungen wurden in der Folge vom Kommissariat 25 (Gewaltdelikte) der Münchner Kriminalpolizei übernommen und umfangreiche Videosicherungsmaßnahmen durchgeführt. Auf Grund dessen ordnete nun das Amtsgericht München die Öffentlichkeitsfahndung nach dem noch unbekannten Täter an.

Die Fahndung mit einem Lichtbild des Gesuchten befindet sich unter:

https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/unbekannte-straftaeter/029160/index.html

Zeugenaufruf:

Wer kennt die abgebildete Person oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 25, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

634. Wohnungseinbruch – Milbertshofen

Am Dienstag, 03.05.2022, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Wohngebäude im Bereich der Knorrstraße und öffneten dort gewaltsam eine Wohnung. Dort wurden die Räumlichkeiten nach Wertsachen abgesucht sowie unter anderem Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Anschließend flüchteten der oder die Täter unerkannt.

Wie beim Polizeipräsidium München üblich, wurden noch vor Ort die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei aufgenommen und umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 53 (Einbruchskriminalität) geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Knorrstraße, Petuelring und Keferloherstraße (Milbertshofen) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

635. Körperverletzungsdelikt – Au

Am Dienstag, 03.05.2022, gegen 19:15 Uhr, verständigten mehrere Passanten unabhängig voneinander den Notruf 110 der Münchner Polizei über eine körperliche Auseinandersetzung im Bereich der Grünanlage Frühlingsanlage (Eduard-Schmid-Straße/Reichenbachbrücke).

Die daraufhin eingesetzten polizeilichen Einsatzkräfte konnten an der angegebenen Örtlichkeit einen 47-Jährigen mit Wohnsitz in Ismaning antreffen. Die ersten vor Ort geführten Ermittlungen ergaben, dass dieser noch aus unbekannten Gründen zuvor mit mehreren anderen Personen in zunächst verbalen Streit geraten war. Aus dem Streitgespräch entwickelte sich letztlich eine körperliche Auseinandersetzung, in deren weiteren Verlauf der 47-Jährige zu Boden gestoßen und von mehreren Personen getreten worden war. Die noch unbekannten Täter waren noch vor Eintreffen der Polizeibeamten geflüchtet.

Der 47-Jährige wurde mit noch unklaren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und wird dort ärztlich behandelt.

Die Ermittlungen wurden durch das Kommissariat 26 (Gewaltdelikte) übernommen und dauern an.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 176 cm groß, dunkelhäutig, kurze schwarze Haare; bekleidet mit blauer Jacke, blauem Oberteil, dunkler Hose, Sneakers und rotem Halstuch

Täter 2:

Männlich, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 176 cm groß, dunkelhäutig, schwarze Haare; bekleidet mit Daunenjacke mit Camouflage-Muster und weißer Aufschrift in Brusthöhe, schwarze Hose, weiße Sneakers mit einem schwarzen Streifen

Täter 3:

Männlich, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 176 cm groß, dunkelhäutig; bekleidet mit dunkler Baseballkappe, rotem Pullover mit weißen Streifen auf Schulterhöhe, dunkelblauer Jacke, hellblauer Hose mit löchrigen Knien, weißen Sneakers

Täter 4:

Männlich, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 176 cm groß; dunkelblaue Baseballkappe mit rotem Zeichen auf der Stirnseite, dunkelblaue Daunenjacke mit weißen Streifen entlang der Arme, dunkelblaue Hose, hellbraune Schuhe

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Eduard-Schmid-Straße/Reichenbachbrücke beim „Schachbrett“ in den Frühlingsanlagen Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

636. Trickdiebstahl – Milbertshofen

Am Dienstag, 03.05.2022, gegen 13:30 Uhr, wurde ein über 90-jähriger Münchner in seinem Treppenhaus von einem unbekannten Mann angesprochen, der sich als Versicherungsvertreter ausgab. Er sagte, dass er wegen einer Begutachtung eines Wasserschadens in die Wohnung müsse.

Nach ca. 15 Minuten in denen sich der unbekannte Mann die Wohnung zeigen ließ, verließ er diese wieder in unbekannte Richtung. Während der Zeit war die Wohnungstür nach ersten Erkenntnissen nicht verschlossen, wodurch sich vermutlich ein zweiter Täter Zugang verschaffen konnte.

Erst ca. eineinhalb Stunden später stellte der über 90-Jährige das Fehlen einer Geldkassette sowie Bargeld und Ausweisdokumenten fest. Aufgrund der verspäteten Verständigung wurden keine Fahndungsmaßnahmen mehr eingeleitet.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 65 (Trickdiebstahl) geführt.

Der Täter wurde vom Geschädigten wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 35 Jahre alt, ca. 180 cm groß, deutsches/nordeuropäisches Erscheinungsbild, braune Haare, dunkle Hose; unbekannte Oberbekleidung, sprach akzentfreies Hochdeutsch

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Keferloherstraße, Nähe U-Bahnstation Milbertshofen Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 65, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.