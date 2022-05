ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Geschäft eingebrochen und haben mehrere Mobiltelefone entwendet. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hofft bei ihren Ermittlungen nun auch auf mögliche Hinweise aus der Bevölkerung.



Gegen 03:15 Uhr wurde eine Streife der Polizeiinspektion Aschaffenburg in der Frohsinnstraße durch einen Passanten angesprochen, der an einem Geschäft eine eingeschlagene Schaufensterscheibe festgestellt hatte. Dem Sachstand nach haben die Unbekannten zwischen 19:00 Uhr und 03:15 Uhr das Fenster des Geschäfts gewaltsam geöffnet und Mobiltelefone im Gesamtwert von mehreren tausend Euro aus der Auslage entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 10.000 Euro.



Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hofft bei ihren Ermittlungen auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.