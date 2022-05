SÜDLICHES OBERBAYERN. Die Fahrtüchtigkeit, insbesondere die Reduzierung von Alkohol- und Drogenunfällen im Straßenverkehr, ist ein wichtiger Themenbereich zur Steigerung der Verkehrssicherheit. Mit dem bundesweiten Aktionstag „sicher.mobil.leben - Fahrtüchtigkeit im Blick“ am 5. Mai 2022 soll ein Bewusstsein für dieses Thema geschaffen werden. Im ganzen Monat Mai werden die Dienststellen des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd zudem Schwerpunkaktionen durchführen.

Die Zahl der Alkoholunfälle ist im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd von 2020 auf 2021 zwar um 2 % auf 579 zurückgegangen, allerdings wurden leider auch 2021 zwei Personen getötet (2020: 13) und 369 Personen verletzt (2020: 338). Alkoholeinfluss war eben auch bei zwei tödlichen Verkehrsunfällen Unfallursache. Die Verkehrsunfälle unter Einfluss anderer berauschender Mittel im Bereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd sind mit 56 Unfällen in 2021 gegenüber 60 Unfällen in 2020 ebenfalls um 6,7 % rückläufig. Dabei wurde keine Person getötet (2020: 2) und 39 Personen verletzt (2020: 44).

Mit der im Jahr 2021 neu eingeführten Unfallursache Ablenkung (Handy u. a.) wurden 2021 im Präsidialbereich 25 Verkehrsunfälle registriert. Dabei wurde eine Person getötet und 17 Personen verletzt.

Zudem ereigneten sich 74 Verkehrsunfälle, welche auf die Unfallursache Übermüdung zurückzuführen sind (- 5,1 %). Dabei wurden zwei Personen getötet (2020: 0) und 38 verletzt (2020: 41).

Am Aktionstag „sicher.mobil.leben - Fahrtüchtigkeit im Blick“ am 5. Mai beteiligen sich bundesweit neben der Polizei der DVR, die DVW, der ADAC, der B.A.D.S., der Deutsche Brauerbund, die Bundesinnung der Hörgeräteakustiker, sowie der Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen. In der Zeit von Donnerstag, 5. Mai, 04.00 Uhr, bis Freitag, 6. Mai, 04.00 Uhr, werden sich natürlich auch die Dienststellen des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd an der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion beteiligen.

Der Kontrollfokus orientiert sich dabei hinsichtlich der Fahrtüchtigkeit an folgenden Kernbotschaften: