LINDAU. In den frühen Morgenstunden des 04.05.2022 wurde der Polizei durch eine aufmerksame Anwohnerin ein Brand in einer Halle gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei konnte eine deutliche Rauchentwicklung aus der Halle wahrgenommen werden. Noch während des Einsatzes waren Flammen in der Halle sichtbar. Die anrückende Feuerwehr Lindau hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte so ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude, sowie auf Nachbargebäude, verhindern. Die hinzugezogenen Eigentümer der Halle schätzten den entstandenen Sachschaden in den sechsstelligen Bereich. Das Inventar in der Halle, sowie zwei Fahrzeuge, sind nicht mehr benutzbar und wurden durch das Feuer, sowie die anschließenden Löscharbeiten, zerstört. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt, was durchaus auch der aufmerksamen Mitteilerin zu verdanken ist. Die Brandörtlichkeit wird am nächsten Morgen nochmals durch Brandermittler genau begutachtet. Zur Ursache des Brandes können noch keine gesicherten Angaben gemacht werden. Vermutlich war eines der Fahrzeuge die Brandquelle. Näheres wird sich in den Ermittlungen der Kriminalpolizei Lindau ergeben. (PI Lindau)