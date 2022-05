SCHMIDMÜHLEN, LKRS. AMBERG-SULZBACH. Am Sonntag (1. Mai 2022) brachen unbekannte Täter in eine Firma in Schmidmühlen ein und entwendeten neben verschiedenen Werkzeugmaschinen auch einen Mercedes Sprinter.

Die Täter verschaften sich Zugang zur Lagerhalle der Firma und transportierten verschiedene Schweißgeräte und Maschinen, vermutlich mit dem ebenfalls entwendeten Mercedes Sprinter vom Gelände. Der Wert der entwendeten Gegenstände und des Sprinters beläuft sich auf ca. 120.000 €. Wie die Täter in die Lagerhalle gelangt sind, ist bisher noch unklar.

Das gestohlene Fahrzeug konnte zusammen mit einem Schweißgerät auf einem Parkplatz in der Nähe von Burglengenfeld wieder aufgefunden werden.

Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, insbesondere Personen, die den grauen Sprinter Mercedes Sprinter am Sonntagnachmittag oder in der Nacht von Sonntag auf Montag im Bereich Schmidmühlen oder Burglengenfeld gesehen haben, sich dringend unter der Telefonnummer 09621/890-0 zu melden.