NIEDERBAYERN. Mit landesweiten Schwerpunktaktionen und einem zeitgleich stattfindenden bundesweiten Aktionstag „sicher.mobil.leben“ – Fahrtüchtigkeit im Blick“ haben sich am gestrigen Donnerstag, 05.05.2022, auch die niederbayerischen Polizeidienststellen an den Kontrollen beteiligt.

Voräufige Bilanz der Kontrollaktion in Niederbayern - rund 2000 kontrollierte Verkehrsteilnehmer

An den rund 100 Kontrollstellen verteilt über den gesamten Regierungsbezirk sind über 2000 Verkehrsteilnehmer kontrolliert worden. Hierbei wurden über 100 Verkehrsverstöße festgestellt; bei den über 500 Drogen- und Alkoholtests sind 16 Verkehrsteilnehmer wegen Alkhol- oder Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen werden, 4 davon mussten ihren Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Bedenklich sei auch die hohe Anzahl von Verkehrsteilnehmern, die während der Fahrt ihr Smartphone nutzten - knapp 60 Bußgeldverfahren sind diesbezüglich eingeleitet worden.12 Verkehrsteilnhemer waren ohne erforderliche Fahrerlaubnis auf niederbayerischen Straßen unterwegs. 2 Personen, die im Zuge der Kontrollen überprüft worden sind, wurden mit Haftbefehl gesucht.

Um das Verkehrsverhalten auch nachhaltig zu ändern, führten die Beamten im Rahmen der Kontrollen, die in den nächsten Tagen und Wochen fortgesetzt werden, zahlreiche Gespräche mit den Verkehrsteilnehmern und klärten sie dabei über die Gefahren von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr auf. Knapp 30 Alkoholfahrten konnten von den Beamten bereits vor Fahrtantritt unterbunden worden.

In der Nähe von Saal a. d. Donau kontrollierte gestern (05.05.2022) eine Streife der Kelheimer Polizei einen 32-jährigen Pkw-Fahrer. Der Fahrer konnte keinen Ausweis vorzeigen, seinen Führerschein habe er seinen Angaben nach verloren. Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass ihm seine Fahrerlaubnis bereits vor Jahren aufgrund Drogenkonsums entzogen wurde. In Vilsbiburg konnte gestern eine Streife im Rahmen der Schwerpunktaktion kurz nach 13.00 Uhr eine in Schlangenlinien fahrende Autofahrerin in der Veldener Straße anhalten. Der freiwillige Alkotest bei der 60-jährigen Fahrerin ergab einen Wert von rund 2 Promille.

Unfälle mit Alkohol am häufigsten an Wochenenden

Vergangenes Jahr haben sich in Niederbayern insgesamt 498 alkoholbedingte Verkehrsunfälle ereignet, was einem Anstieg um 19 % zum Jahr 2020 bedeutet. Dabei sind über 300 Menschen verletzt worden und drei Menschen verloren sogar ihr Leben. Zeitlich konzentrierten sich die meisten Alkoholunfälle auf das Wochenende. Die niederbayerische Polizei wird auch weiterhin ihre intensiven Kontrolle fortführen um Alkoholfahrten zu unterbinden und zu verhindern. Vergangenes Jahr sind fast 3000 Verkehrsteilnehmer wegen Alkohol am Steuer angezeigt worden.