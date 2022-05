REGENSBURG. Am Montag (2. Mai 2022) mussten Arbeiter an einer Baustelle erneut einen Kupferdiebstahl feststellen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg sucht Zeugen.

Am Vormittag des 2. Mai 2022 stellten Arbeiter wiederholt auf einer Baustelle in der Hofmeisterstraße (neue Straße östlich der Guerickestraße) fest, dass Kupferkabel entwendet wurden. Bereits fest verbaute Kabel wurden ausgebaut, abisoliert und gestohlen. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich dieses Mal auf etwa 10.000 Euro. Aufgrund der großen Menge an Kupfer dürfte es sich um mehrere Täter handeln, die über einen längeren Zeitraum an der Baustelle die Kabel abmontiert haben.

Bereits am vergangenen Donnerstag (28. April 2022) wurden von der Baustelle Kupfer im Wert von ca. 40.000 € entwendet.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet, insbesondere zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen in der Nachtzeit, dringend um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0941/506-2888. Alle Hinweise können von Bedeutung sein.