0847 – Betrunkener mit Waffe und Messer löst Polizeieinsatz aus



Innenstadt – Gestern (02.05.2022) kurz vor 19.30 Uhr wurde die Polizeieinsatzzentrale von einem Security-Mitarbeiter darüber informiert, dass sich in der City Galerie (Willy-Brand-Platz) ein Mann aufhält, der zuvor mit einem Messer hantiert habe und außerdem eine Schusswaffe mit sich führe. Mehrere Polizeistreifen unter Führung des Außendienstleiters fuhren daraufhin umgehend zur Tatörtlichkeit und riegelten das Einkaufscenter ab. Im ersten Obergeschoß konnte der Mann dann gesichert und widerstandslos vorläufig festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung konnten insgesamt zwei Messer und eine Schreckschusswaffe sichergestellt werden. Der sichtlich alkoholisierte 23-jährige Augsburger wurde anschließend zur Unterbindung weiterer Straftaten in den Polizeiarrest eingeliefert. Bei dem Einsatz bestand zu keiner Zeit Gefahr für Unbeteiligte bzw. Besucher der Einkaufsmeile, verletzt wurde niemand. Gegen den 23-Jährigen wird nun u.a. wegen Bedrohung ermittelt.

0848 – Verkehrskontrolle mit Folgen



Innenstadt – Heute Nacht (03.05.2022) wurde ein 34-jähriger Peugeot-Fahrer in der Holbeinstraße kontrolliert. Hierbei stellte sich dann heraus, dass gegen den 34-Jährigen zum einen seit Weihnachten 2021 ein rechtskräftiges Fahrverbot verhängt worden war (und er somit kein Fahrzeug mehr führen darf) und zum anderen noch zwei Haftbefehle anhängig sind, die er jedoch gegen Zahlung von insgesamt rund 2.300 Euro abwenden konnte – was er dann an Ort und Stelle auch tat. Die nächste Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis folgt.

0849 – Warnung vor falschen Bankmitarbeitern



Lechhausen – Derzeit erhalten Seniorinnen und Senioren wieder vermehrt Anrufe von vermeintlichen Bankmitarbeitern. Eine Rentnerin und ein Rentner (beide über 80 Jahre alt) fielen auf deren Masche herein:



Der Senior erstattete Anzeige, nachdem der betrügerische Bankmitarbeiter angerufen und ihm mitgeteilt hatte, dass seine Bankkarte unbedingt gesperrt werden müsste um einen möglichen finanziellen Schaden abzuwenden. Hierzu würde ein anderer Bankmitarbeiter bei ihm sogar persönlich vorbeikommen und die Karte abholen – was zehn Minuten nach dem Telefonat tatsächlich der Fall war. Als dem Senior die Sache dann doch seltsam vorkam und er Rücksprache mit seiner Bank hielt, wurde ihm mitgeteilt, dass mit seiner Karte bereits ein unterer vierstelliger Eurobetrag abgehoben worden war.



Bei der anderen Seniorin meldete sich ebenfalls ein mutmaßlicher Bankmitarbeiter und teilte der Frau mit, dass Unregelmäßigkeiten bei ihrem Konto festgestellt wurden. Um diese Sache genauer untersuchen zu können, benötige er die PIN der Girokarte der Angerufenen. Als sie diese nannte, wurde sie an einen Mittäter weiterverbunden, der sich ihr gegenüber als in dieser Angelegenheit ermittelnder Polizeibeamter ausgab. Für diese Ermittlungsangelegenheit bräuchte er aber – zur Überprüfung des Magnetstreifens – die Bankkarte der Frau. Diese wurde dann kurze Zeit später von einem dritten Täter an der Wohnung der Geschädigten abgeholt. Bislang kam es offenbar zu keinen Abhebungen seitens der Betrüger, so dass die Geschädigte keinen finanziellen Verlust bis zur Sperrung der Bankkarte in Kauf nehmen musste.



Mit weiterem Auftreten der Täter mit dieser oder einer abgewandelten Masche muss gerechnet werden.

Tipps wie man diese Maschen erkennt und sich davor schützen kann unter: www.polizei-beratung.de

0850 – Unfallfluchten und Co.



Oberhausen – Offenbar in der Nacht vom 27./28.04.2022 (Mi./Do.) wurde ein in der Löfflerstraße (Höhe Hausnummer 9) geparkter schwarzer Mercedes von einem Unbekannten gestreift. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.



Hinweise bitte an die PI Augsburg 5 unter 0821/323 2510.





Kriegshaber – Am gestrigen Montag (02.05.2022) gegen 14.15 Uhr befuhr eine Nissan-Fahrerin den Kobelweg stadtauswärts. Eine unbekannte Autofahrerin (nur bekannt mit einem roten Pkw unterwegs) bog zeitgleich von der Max-Laue-Straße kommend in den Kobelweg ein. Die Fahrerin des blauen Nissan versuchte zwar noch reflexartig auszuweichen, konnte eine leichte Kollision allerdings nicht mehr verhindern. Anstatt anzuhalten fuhr die Unfallverursacherin einfach weiter ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern.



Hinweise bitte an die PI Augsburg 6 unter 0821/323 2610.



Lechhausen – In der Nacht vom 01./02.05.2022 (So./Mo.) wurde ein in der Kulturstraße (Höhe Hausnummer 16) geparkter silberner VW Golf im Bereich der Fahrertüre angefahren. Dort entstand neben Kratzern auch ein Riss im Blech. Der Schaden hier wurde mit etwa 3.000 Euro protokolliert.

Hinweise bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.



Lechhausen – Im Zeitraum vom 30.04.2022, 16.00 Uhr bis zum gestrigen Montag (02.05.2022) wurde an einem in der Waibelstraße (Höhe Hausnummer 18) geparkten grauen Opel Corsa offenbar mutwillig die Scheibe an der Beifahrertüre eingeschlagen und hierbei ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro verursacht.

Hinweise auch hier bitte an die PI Augsburg Ost unter 0821/323 2310.