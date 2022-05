WÜRZBURG. Bei schönstem Frühlingswetter eröffnete Staatssekretär Kirchner am Freitagvormittag den 1. Würzburger Sicherheitstag. An einer Vielzahl von Informationsständen nutzten zahlreiche Besucherinnen und Besucher in der Innenstadt die Möglichkeit mit der Polizei sowie den Sicherheitspartnern von Stadt und Landkreis Würzburg ins Gespräch zu kommen und sich über die verschiedenen Maßnahmen zur Steigerung des Sicherheitsempfindens zu informieren.



Mit dem Sicherheitstag „wollen wir die Geschlossenheit von Polizei und Sicherheitsbehörden demonstrieren und den Bürgerinnen und Bürgern das Leistungsportfolio unserer Bayerischen Polizei wie auch der Kommunen veranschaulichen“, sagte Staatssekretär Kirchner.



Dem Ziel, eine ansprechbare, bürgernahe Polizei zu sein, ist die Polizei gemeinsam mit den Sicherheitspartnern an diesem Tag ein weiteres Stück näher gekommen. An den vielen Ständen von Stadt und Landkreis Würzburg, der Bundespolizei und der Unterfränkischen Polizei suchten die Besucher das Gespräch, äußerten ihre Sorgen und Nöte oder ließen sich beraten, wie das eigene Heim oder die Wohnung vor Einbrechern geschützt werden kann.



Insbesondere die jüngeren Besucher waren fasziniert von den Pferden der Reiterstaffel oder den modernen Polizeidrohnen, die auf dem Unteren Markt zeigten, mit welch moderner Sicherheitstechnik die Polizei bspw. bei Vermisstensuchen oder Fahndungsmaßnahmen aufwarten kann.



Nach der Begrüßung durch Polizeipräsident Tolle und der offiziellen Eröffnung durch Staatssekretär Kirchner, sprachen der Landrat des Landkreises Würzburg Thomas Eberth und der 2. Bürgermeister der Stadt Würzburg Martin Heilig Grußworte. Anschließend ließ der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord die Entstehung und die wesentlichen Eckpunkte der im Jahr 2019 gegründeten Expertengruppe „Sicherheit im öffentlichen Raum“ Revue passieren.



Mit den Worten „Die Bürgerinnen und Bürger in Stadt und Landkreis Würzburg können nicht nur sicher leben, sie können sich auch sicher fühlen. Das ist der gemeinsame Anspruch der zuständigen Sicherheitsbehörden“, beendete Wilhelm seine Rede.



Bereits vor der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt präsentierte der stellvertretende Dienststellenleiter Florian Koch den Informationsstand „Präsenz und Kontakt - bürgernahe und ansprechbare Polizei. Neben der Vorstellung von Fuß- sowie Fahrradstreifen, der Reiterstaffel und gemeinsamen Streifen mit dem Kommunalen Ordnungsdienst sowie der Sicherheitswacht, wurde insbesondere der hohe Stellenwert polizeilicher Präsenz für mehr Kontakt zur Bevölkerung herausgestellt.



Anschließend führte Herr Staatssekretär Kirchner, eingerahmt von Reiterinnen mit Dienstpferden und uniformierten Fahrradstreifen, die Gäste und anwesenden Bürgerinnen und Bürger über die Augustinerstraße zum Vierröhrenbrunnen. Vor dem Hintergrund der Nutzungskonflikte im öffentlichen Raum, insbesondere zwischen Feiernden und Anwohnern, stellte die Stadt Würzburg ihre neue Konzeption "Sicherheit in der Innenstadt" vor. Der Stadt Würzburg ist es ein besonderes Anliegen die Stadt sicherer und konfliktfreier zu machen.



Nach kurzer Vorstellung der Informations- und Präventionsstände am Unteren Markt, stellte die Polizei ihre technischen Möglichkeiten im Bereich der Videoüberwachung vor und informierte die interessierten Anwesenden. Auch wenn es nicht möglich war, eine polizeiliche Drohne aufsteigen zu lassen, ließ es sich der Staatssekretär nicht nehmen, das moderne Einsatzmittel zumindest am Boden zu starten.



Besonders ein angemietetes Kaffeemobil mit dem Angebot, gemeinsam mit Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten einen Kaffee zu trinken und anlasslos ins Gespräch zu kommen, war ein Magnet für die Besucherinnen und Besucher.



Im Rathausinnenhof der Stadt Würzburg stand nochmals das Thema "Vernetzung der Sicherheitspartner" im Vordergrund. Seitens der Stadt Würzburg, der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt und dem Polizeipräsidium Unterfranken wurde aufgezeigt, dass die Sicherheitsbehörden über ein hervorragendes Präventionsnetzwerk verfügen und dieses gemeinsam zielgerichtet anwenden. Auf einer Bühne fand zusätzlich ein Podiumsgespräch zur Thematik „Sicher leben in Würzburg - Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger in Stadt und Landkreis Würzburg“ statt. Ein Ensemble des Bayerischen Polizeiorchesters sorgte für ein würdiges und stimmungsvolles Ambiente im Rathausinnenhof.



Vor dem Hintergrund zahlreicher anlassloser Kontakte und Gespräche mit den Bürgerinnen und Bürger und dem regen Besuch der Informations- und Präventionsstände fällt das Fazit der Unterfränkischen Polizei äußerst positiv aus.