NEU-ULM. Der Täter gab sich als Kaufinteressent einer Jacke aus. So wollte er an das Geld einer 22-Jährigen kommen.

Was ist passiert?

Eine 22-jährige Frau erstattete Anzeige bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm, da sie ein bislang Unbekannter über eine Bekleidungs-Verkaufsplattform im Internet betrügen wollte. Die Geschädigte hatte dort eine Jacke inseriert. Es meldete sich eine Person, welche angab, die Jacke kaufen zu wollen. Die 22-Jährige und der Betrüger schrieben sich um die Verkaufsplattform. Der vermeintliche Interessent bat letztlich um Bezahlung des Kaufpreises über einen Zahlungsdienstleister. Nachdem die Geschädigte dem Täter dafür ihre E-Mail-Adresse mitgeteilt hatte, erhielt sie statt des Geldbetrages über den Zahlungsdienstleister eine E-Mail. Die E-Mail war so gestaltet, dass sie den Anschein erweckte, von der Verkaufsplattform geschickt worden zu sein. Die 22-Jährige folgte dem Link in der E-Mail und kam auf eine Internetseite. Dort wurde sie aufgefordert, ihre Kreditkartendaten einzugeben. Auf diese Weise sollte das Geld des angeblichen Käufers auf ihr Konto übertragen werden. Die Frau folgte den Anweisungen der Seite. Kurz darauf erhielt die Geschädigte eine SMS, dass mit ihrer Kreditkarte eine umgerechnete Geldsumme im niedrigen vierstelligen Eurobereich abgehoben werden sollen. Die Geldauszahlung sollte in der Ukraine sattfinden. Die 22-Jährige merkte, dass es sich um einen Betrug handelte. Da sie schnell reagierte und ihre Kreditkarte sofort sperren ließ, kam zu keinem finanziellen Schaden. Die Versandadresse der Jacke, die ihr der Täter mitteilte, war nicht existent, wie die Polizei im Anschluss ermittelte.

Wie oft passiert sowas?

Solche identisch oder ähnlich gelagerten Betrugsfälle mit erbeutetem Geld ereigneten sich im Landkreis Neu-Ulm im Jahr 2021 über 20 Mal. Bereits jetzt verzeichnet die Polizei im Landkreis Neu-Ulm für das Jahr 2022 knapp 15 erfolgreiche Fälle. Die Betrugsmasche findet immer mehr an Beliebtheit.

Wie kann ich mich schützen?

Überweisen Sie kein Geld an unbekannte Kontoverbindungen.

Wählen Sie die Zahlungsmethode, bei der Sie sich sicher fühlen. Lassen Sie sich zu nichts überreden.

Geben Sie Ihre Zahlungsdaten niemals auf unbekannten Webseiten an. Überprüfen Sie die Seite, auf der Sie sich befinden.

(PI Neu-Ulm)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).